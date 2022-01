Mercato: en échec en Serie B, Jérémy Ménez va rebondir à Malte

Dans l’impasse à la Reggina, en deuxième division italienne, Jérémy Ménez a trouvé une porte de sortie étonnante. L’ancien international tricolore, 34 ans, va s’engager à Malte sous la forme d’un prêt avec les Hamrun Spartans, selon des médias italiens et maltais.

Après la France, l’Italie, la Turquie et le Mexique, Malte. En perte de vitesse depuis plusieurs saisons, Jérémy Ménez poursuit son tour du monde et devrait rapidement signer pour un club maltais, les Hamrun Spartans. L’ancien international tricolore (24 sélections, 2 buts), 34 ans désormais, s'était engagé libre à l’été 2020 en faveur de la Reggina, après une pige d’une saison au Paris FC (Ligue 2).

Sept rencontres depuis le début de saison

Mais en difficulté Serie B, et poussé vers la sortie par son club, Ménez va rejoindre l’actuel troisième de Premier League locale, selon les informations de Sky Sport en Italie et de TVM Sport à Malte. Les deux médias assurent que l’ancien joueur de la Roma, du PSG ou de l’AC Milan notamment se serait même déjà engagé avec les Hamrun Spartans, champions en titre, sous forme de prêt. Ne manquerait plus que l'officialisation.

Avec la Reggina, Ménez a pris part à sept rencontres cette saison, pour 2 buts. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport en octobre 2020, il avait admis avoir "dormi près de trois ans" depuis son départ des Girondins de Bordeaux en 2017.