Mercato en direct: Le Barça met la pression sur Dembélé

Outre l'avenir de Petkovic sur le banc de Bordeaux, Gérard Lopez a confirmé qu'il ne comptait plus sur Laurent Koscielny cette saison. Le défenseur des Girondins lui a répondu via une interview dans la presse.

"Quitter le navire comme ça, alors là, pas du tout. J'ai envie de me battre pour l'équipe afin d'obtenir le maintien le plus rapidement possible. Il y a des personnes ici qui méritent qu'on se donne pour rester en L1, a estimé le défenseur dans un entretien pour l'Equipee. [...] Et je veux encore aider le club. C'est un moment difficile mais il faut rester calme et on trouvera une solution."