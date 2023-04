Mercato: Balogun dans le viseur de l'OM?

Selon L'Equipe et Foot Mercato, l'attaquant rémois Folarin Balogun serait courtisé par l'OM en vue d'un transfert cet été. Prêté par Arsenal, l'international espoirs anglais a inscrit 18 buts en 30 apparitions cette saison en Ligue 1.

Il pourrait bien être l'une des attractions de l'été. Actuel quatrième buteur de Ligue 1 avec 18 réalisations en 30 matchs, Folarin Balogun a impressionné tout le monde. Prêté au Stade de Reims par Arsenal l'été dernier, l'international espoirs anglais n'a pa mis longtemps à éclabousser de son talent le championnat de France.

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Gunners, l'attaquant de 21 ans veut désormais prétendre à une place de titulaire avec le club nord-londonien. Pas facile quand la concurrence se nomme Gabriel Jesus, Eddie Nketiah, Gabriel Martinelli ou Leandro Trossard. Dès lors, pour poursuivre sa progression et garder un temps de jeu en adéquation avec ses aspirations, Balogun pourrait être tenté de rester en Ligue 1, mais peut-être pas à Reims.

Les bonnes relations entre Arsenal et l'OM peuvent-elles faciliter un transfert cet été?

À en croire Foot Mercato et L'Equipe, l'OM suivrait de près le joueur pour venir densifier sa ligne d'attaque. Malgré les 32 millions d'euros investis l'hiver dernier sur Vitinha, un mouvement pour faire venir "Balo" ne serait pas à exclure, d'autant plus si Alexis Sanchez ne reste pas. Les bonnes relations entretenues entre Arsenal et le club olympien récemment (Nuno Tavares, Mattéo Guendouzi, Sead Kolasinac, William Saliba...) sont un argument de plus qui laissent croire à un accord possible entre les deux équipes - peut-être sous forme de prêt avec option d'achat?

En février, l'entraîneur des leaders de Premier League Mikel Arteta n'avait pas manqué de souligner les prestations de son joueur. "Je suis vraiment heureux pour lui car il mérite ce qui lui arrive. Quand on regarde les chiffres et ce qu'il fait, c'est tout simplement incroyable. C'est très rare de voir cela. Mais il a quelque chose de spécial, c'est pourquoi nous avons décidé de lui offrir un contrat longue durée." Une intégration de Balogun à la prochaine pré-saison des Gunners, avant d'acter une décision sur son avenir, n'est pas à exclure.