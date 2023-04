Lens-Monaco: portés par un Openda en feu, les Lensois repassent deuxièmes et mettent la pression sur l’OM

Intraitable à domicile, Lens a réalisé une excellente opération en s’imposant contre Monaco (3-0) grâce notamment à un doublé de Loïs Openda, ce samedi dans le choc de la 32e journée de Ligue 1. Les Lensois passent provisoirement deuxièmes avant le choc OL-OM dimanche.

Bollaert est toujours une forteresse imprenable. Meilleure équipe des cinq grands championnats européens à domicile (13 victoires en 15 matchs), Lens en a ajouté une 14e ce samedi en s’imposant face à Monaco lors de la 32e journée de Ligue 1 (3-0). Les joueurs de Franck Haise ont maîtrisé les débats de bout en bout pour dompter de faibles monégasques, qui manquent l'opportunité de grimper sur le podium. Tout le contraire des Nordistes, nouveaux dauphins du PSG avant OL-OM dimanche soir (20h45).

>> Revivez Lens-Monaco

Le show Openda

Récompensé en avant-match en recevant son trophée de meilleur joueur, Loïs Openda ne pouvait pas se manquer pour le premier choc du week-end. Le meilleur buteur des Sang&Or a fait vivre un calvaire à la défense monégasque, en plantant un doublé dans le premier quart d’heure. Dans un premier temps opportuniste, le Belge a profité d’une mauvaise relance de Vanderson pour tromper Nübel en deux temps (10e), avant de doubler la mise à la suite d’une action collective magnifique.

Après un une-deux entre Deiver Machado et Adrien Thomasson, le latéral nordiste a trouvé son attaquant dans les six mètres pour crucifier des Monégasques totalement endormis (15e). Avec 17 buts cette saison en 32 matchs de Ligue 1, Loïs Openda est le premier lensois à réaliser cette performance depuis… 1967.

Largement dominateurs, les Lensois ont multiplié les opportunités devant les buts de Nübel (Fofana, Sotoca) et ne sont pas passés loin du troisième but avant la pause, mais le capitaine lensois a envoyé une mine sur la barre. De son côté, l’ASM, privée de Golovin en raison d’un virus, a attendu la 41e minute pour apporter - un peu - de danger dans la surface adverse, avec une frappe de Jakobs facilement captée par Brice Samba.

Lens met la pression sur l’OM

La mi-temps n’a pas freiné les protégés de Franck Haise, désireux d’enfoncer le clou le plus rapidement possible. Contrarié dans un premier temps par un hors-jeu, Adrien Thomasson a définitivement tué tout suspense après un énorme travail de Loïs Openda. En feu, l’attaquant belge a fait danser Guillermo Maripan, avant d’offrir le troisième but à son milieu de terrain devant un public aux anges.

Les supporters des Sang & Or ont été gâtés par une prestation complète de la part de Lens, qui ne manque pas l'occasion de repasser devant l'OM à la deuxième place du classement. Avec deux points d'avance sur les Marseillais et cinq sur Monaco, les Lensois pourront regarder sereinement l'Olympico ce dimanche soir. Malgré une légère révolte en fin de partie, les joueurs de la Principauté ont beaucoup trop gâché pour espérer quelque chose de ce déplacement dans le Nord et perdent gros dans l'optique d'une éventuelle place sur le podium.