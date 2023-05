Mercato: en froid avec De Laurentiis, Spalletti pourrait quitter Naples

Grand artisan du Scudetto décroché par le Napoli, Luciano Spalletti pourrait pourtant faire ses valises à l'issue de cette saison, selon la presse italienne.

Les lendemains de fête sont parfois difficiles. Ivre de joie après avoir décroché son troisième titre de champion d’Italie après 1987 et 1990, Naples pourrait connaître un été pour le moins mouvementé. Parce que certains de ses cadres sont très convoités (Victor Osimhen, Kim Min-Jae…), mais aussi parce que l’avenir de son entraîneur est aujourd’hui assez flou.

Rafa Benitez de retour ?

Luciano Spalletti sera-t-il toujours sur le banc la saison prochaine ? Pas si sûr. Arrivé à l’été 2021 pour deux ans plus une année en option, l’ancien milieu de terrain semblait bien parti pour rempiler et s’inscrire dans la durée, avec à la clé une belle revalorisation salariale. Mais Aurelio De Laurentiis ne serait plus certain de vouloir poursuivre cette collaboration. Selon plusieurs médias italiens, dont le Corriere della Sera, les discussions pour une prolongation n'avancent pas.

Non pas pour des raisons financières mais pour des divergences de caractère. Spalletti reprocherait notamment à son président de ne pas l’avoir appelé après le nul obtenu contre l’Udinese (1-1) le 4 mai, synonyme de titre pour Naples.

La Gazzetta dello Sport va plus loin et avance clairement l’hypothèse d’un départ de Spalletti dans les semaines à venir. De Laurentiis n’aurait pas encore pris de décision définitive, mais il aurait déjà un nom en tête pour la suite : Rafael Benítez, qui connaît bien la maison pour être passé sur le banc napolitain entre 2013 et 2015. L'expérimenté coach espagnol est libre depuis son départ de Liverpool en janvier 2022.