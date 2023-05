Mercato: où en est le PSG sur le dossier Osimhen ?

Meilleur buteur de Serie A avec Naples, Victor Osimhen attire les convoitises de nombreux grands clubs européens et pourrait changer d’air cet été. Le PSG s’est positionné sur le dossier, mais l’affaire n’est pas si simple. Le Nigérian ne semble, pour autant, pas avoir fermé la porte à Paris.

Révélation de la saison en Italie, Victor Osimhen livre un exercice remarquable avec Naples. Déjà sacré champion de Serie A, le Nigérian de 24 ans espère également décrocher le titre de meilleur buteur du championnat italien. À trois journées de la fin, il devance de trois unités le joueur de l’Inter Lautaro Martinez (23 contre 20 réalisations), également décisif mardi soir en Ligue des champions contre l'AC Milan.

La très grosse saison de l’ancien Lillois a fait monter sa cote, et son nom est désormais associé aux plus grosses écuries européennes, qui rêvent de l’enrôler dès cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Naples, Osimhen et son agent sont à l’affût des propositions, et notamment de celle du PSG. En effet, le club parisien a fait de lui sa priorité de l’été pour se renforcer sur le plan offensif.

Osimhen aime la Premier League

En début de semaine dernière, Il Mattino révélait que le Nigérian avait fait un petit passage à Paris pour "un voyage de détente". Suffisant pour faire les gros titres en Italie et faire monter les spéculations sur son avenir. De son côté, le club de la Capitale ne cache pas son envie de l’attirer dans ses filets. Les discussions se poursuivent entre Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, et l’agent du joueur, qui se connaissent bien. Pour autant, le dossier n’en reste pas moins complexe. Le président napolitain Aurelio De Laurentiis voudrait récupérer 150 millions d’euros en échange de son serial buteur et serait peu flexible sur les modalités de paiement de la part du club acheteur. Les champions de France en titre, eux, seraient prêts à mettre 100 millions d’euros sur la table en espérant passer devant Manchester United, qui suit également le dossier de très près et pourrait passer à l’action dans les prochaines semaines.

Et c’est peut-être l’attrait d’Osimhen pour la Premier League qui pourrait faire pencher la balance, même si ce dernier n’a pas pour autant fermé la porte à Paris.