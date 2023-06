Mercato: épanoui au Barça, Lewandowski dit non aux Saoudiens

Selon les informations du média polonais Meczyki, Robert Lewandowski a repoussé les approches de l'Arabie saoudite, qui était prête à aligner les pétrodollars pour l'arracher au Barça.

Il a préféré leur mettre un stop. Annoncé ces derniers jours dans le viseur de l’Arabie saoudite, Robert Lewandowski a opposé une fin de non-recevoir selon les informations ce jeudi du média polonais Meczyki. Pleinement épanoui au FC Barcelone, qu’il a rejoint l’été dernier en provenance du Bayern Munich pour 45 millions d’euros, l’attaquant de 34 ans ne s’imagine pas du tout faire ses valises durant ce mercato estival

Lewandowski ne pense qu'au Barça

Sous contrat jusqu’en 2026, il se sent bien en Catalogne et n’est absolument pas tenté par l’offensive des Saoudiens, déterminés à utiliser le football pour améliorer leur image à l'international et qui comptent sur leurs pétrodollars pour satisfaire leurs ambitions. Après la signature cet hiver de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, ils ont réussi à séduire Karim Benzema et N’Golo Kanté, nouvelles têtes d’affiches d’Al-Ittihad. D’autres ont dit non, comme Lionel Messi, qui a préféré prendre la direction de la MLS et de l’Inter Miami, ou Heung-min Son, qui a confirmé avoir repoussé les millions saoudiens pour poursuivre sa carrière à Tottenham.

Pour sa première saison en Espagne, Lewandowski a facturé au total 33 buts et 8 passes décisives en 46 matchs disputés toutes compétitions confondues. Meilleur buteur de Liga (23 réalisations) devant Karim Benzema, il a été l’un des grands artisans du titre de champion décroché par les hommes de Xavi. Sa saison s'est terminée mardi avec un but inscrit lors de la défaite de la Pologne en Moldavie (3-2) dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024.