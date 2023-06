Mercato: #HazardAuLOSC, quand les supporters lillois rêvent d'un retour du Belge

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Real Madrid, Eden Hazard pourrait prendre sa retraite à seulement 32 ans. Mais certains supporters espèrent le voir revenir en Ligue 1.

C’est assurément l’un des plus grands flops de l’histoire du Real Madrid. Un raté à 115 millions d’euros, sans compter le salaire. Acheté à Chelsea en juin 2019 pour tenter de faire oublier Cristiano Ronaldo, parti un an plus tôt à la Juventus, Eden Hazard n’est jamais parvenu à s’imposer en Espagne. La faute à d’innombrables pépins physiques et à des prestations toujours plus décevantes.

Avant même la fin de son contrat, qui expirait initialement en 2024, l’attaquant belge et les dirigeants madrilènes ont donc convenu de mettre fin à ce fiasco. Son départ a été officialisé la semaine dernière dans un bref communiqué dans lequel le Real lui souhaite "bonne chance" pour sa "prochaine étape". Depuis, toutes sortes de rumeurs circulent au sujet de son avenir.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Quel avenir à 32 ans ?

En MLS, Vancouver serait prêt à l’accueillir. Mais des médias évoquent aussi une possible retraite, à seulement 32 ans. Usé par ses années galères, Hazard songerait à raccrocher pour de bon. Un scénario que n’osent pas imaginer ses plus grands fans. Certains supporters lillois, nostalgiques de son passage chez les Dogues, ont même lancé un hashtag sur Twitter : #HazardAuLosc.

Passé par Lille de 2005 à 2012 avant de s’engager à Chelsea, Hazard a notamment remporté la Ligue 1 et la Coupe de France en 2011 sous les ordres de Rudi Garcia. Alors un retour est-il vraiment envisageable ? Certains diront qu’Olivier Létang a bien tenté de relancer Hatem Ben Arfa il n’y a pas si longtemps… D’autres expliqueront qu’il est totalement à court de forme et que son arrivée ne serait pas une si bonne nouvelle pour le cinquième de Ligue 1. En attendant, le hashtag #HazardAuLosc rencontre un joli succès.