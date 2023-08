Mercato: Ramos, Hazard, De Gea, Sanchez... ces stars toujours sans club à l'approche de la reprise

Libres de tout contrat à quelques jours du coup d'envoi de la plupart des grands championnats européens, plusieurs stars - certaines encore dans leurs belles années - n'ont toujours pas trouvé de nouveaux points de chute. C'est notamment le cas d'Eden Hazard ou Alexis Sanchez.

Alerte bons coups? Le reprise des championnats se profile déjà, et plusieurs grands noms du football européen, actuels ou un peu moins, sont toujours en quête de rebond. Ces joueurs libres de tout contrat, pour la majeure partie trentenaires, pourraient rendre quelques fiers services à de nombreuses écuries. Tour d'horizon non-exhaustif.

Sergio Ramos, tout pour Séville

Laissé de côté par le Paris Saint-Germain, qui n'a pas souhaité aller au-delà de deux saisons de collaboration, Sergio Ramos est en quête d'un nouveau challenge de haut niveau. Le compétiteur espagnol et légende du Real Madrid attend un appel du club de ses débuts, le FC Séville, croit savoir la presse ibérique.

Mais les Andalous, qui ont assuré publiquement il y a quelques semaines ne pas être intéressés par son retour, n'ont pas encore bougé pour le défenseur de 37 ans. Au contraire de la MLS (Inter Miami) et de l'Arabie saoudite, friande de grands noms du gotha européen. Fidèle à lui-même, Ramos s'entretient et semble toujours aussi affuté.

Eden Hazard, qui qu'en veut encore?

Acheté 115 millions d'euros par le Real Madrid à l'été 2019, Eden Hazard n'aura pas justifié un dixième du montant de son transfert lors de son passage chaotique dans la capitale espagnole. Inefficace, blessé ou à court de forme, l'ancienne superstar belge n'aura été que l'ombre de lui-même à la Maison blanche, et c'est logiquement que les prétendants ne se bousculent pas au portillon pour l'ailier de 32 ans.

Hazard, désormais ex-Diable Rouge puisqu'il a officialisé sa retraite internationale à la sortie du Mondial qatari, semble se diriger malgré lui vers une retraite tout court. L'ancien lillois n'a reçu qu'une seule proposition de Belgique, celle du KVC Wasterlo, club de deuxième division. Un temps évoquée, la rumeur d'un retour au LOSC était infondée, la MLS n'a pas toqué à la porte, pas plus que le football saoudien. C'est dire à quel point l'horizon semble s'obscurcir pour lui.

Alexis Sanchez paraît déjà loin de Marseille

Avec ses nombreux renforts offensifs (Aubameyang, Sarr, Ndiaye), l'Olympique de Marseille semble s'être résigné à laisser partir Alexis Sanchez, homme fort de sa grande saison 2022-23. Libre depuis le 1er juillet, l'attaquant chilien ne devrait pas étendre son aventure sur la Canebière sauf improbable retournement de situation, au grand dam des supporters marseillais.

Meilleur buteur du club la saison dernière (14 réalisations en Ligue 1), le joueur de 34 ans n'a depuis toujours pas clarifié son avenir. Les médias italiens avancent que Sanchez attend une offre de l'Inter Milan, tandis que plusieurs clubs transalpins et saoudiens s'étaient positionnés. Son nom revient également du côté du Barça pour compenser le départ à venir d'Ousmane Dembélé.

David De Gea, un salaire problématique

A Manchester United depuis douze ans, David De Gea a acté la fin de sa longue aventure chez les Red Devils en fin de saison dernière. Gentimment poussé vers la sortie par le club anglais, qui a finalement préféré miser sur André Onana plutôt que de le prolonger, l'Espagnol de 32 ans est passé de numéro 1 dans l'un des plus grands clubs du monde à chômeur en plein mois d'août.

Bien malin celui qui peut dire aujourd'hui où De Gea enfilera ses gants lors de la saison à venir, lui qui semble encore tout à fait capable d'être titulaire dans la plupart des clubs de Liga. Mais l'ancien portier de l'Atlético de Madrid disposait d'un salaire gargantuesque à Manchester (20 millions d'euros par an), ce que peu de clubs seraient disposés à lui offrir. A ce prix, l'Arabie saoudite paraît forcément être une destination idoine pour celui qui avait failli rejoindre le Real Madrid en 2015.

Les années passent pour Jérôme Boateng

Parti dans le plus total anonymat de l'Olympique lyonnais, le champion du monde 2014 n'aura pas laissé un souvenir impérissable dans le Rhône. Parasité par une affaire extra-sportive et pas au niveau que réclamait son salaire XXL, Jérôme Boateng n'a pas convaincu le club de le conserver. Le défenseur central allemand a 34 ans désormais, et ses grandes années bavaroises semblent bien loin derrière lui.

Une dernière pige en Allemagne semblerait être une porte de sortie honorable pour le joueur formé au Herta Berlin et passé par Hambourg. Mais faudrait-il encore qu'une offre arrive sur la table outre-Rhin pour l'ex-international.

Et aussi: Alexis Sanchez, Tiémoué Bakayoko, Javier Pastore, Adama Traoré, Juan Mata, Mariano Diaz, Steven Nzonzi...