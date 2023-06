Mercato: Gallardo proche de l’OM, selon la presse espagnole

Pablo Longoria aurait rencontré Marcelo Gallardo ce week-end à Istanbul en marge de la finale de la Ligue des champions, rapporte As. Le coach argentin est libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec River Plate.

Pablo Longoria pourrait bien avoir trouvé le nouvel entraîneur de l’OM. La tendance est positive et elle mène à Marcelo Gallardo (47 ans), selon As. Le journal espagnol assure que l’ancien joueur de Monaco ou encore du PSG est proche de s’engager avec Marseille, lui qui est libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec River Plate en décembre dernier.

Le président phocéen aurait rencontré Gallardo ce week-end à Istanbul, en marge de la finale de la Ligue des champions. Les discussions auraient été positives selon As et Longoria apprécierait le jeu offensif du technicien, qui a notamment remporté la Copa Libertadores avec River Plate.

Des échanges avaient déjà eu lieu ces dernier jours

Comme expliqué par RMC Sport la semaine passée, des échanges avaient déjà eu lieu récemment entre l’entraîneur argentin, son représentant et l’OM. Gallardo, considéré comme un technicien de très haut niveau en Argentine après avoir tout gagné avec River Plate, semble avoir le caractère pour s’adapter à l’OM et à Marseille. Il veut désormais entraîner en Europe. Ceux qui connaissent bien Gallardo l’imaginent être très ambitieux et demander beaucoup de recrues et de garanties.

Récemment, l’OM n’était pas le seul club à le suivre. Monaco, qui s’est séparé de Philippe Clement à la fin de la saison, aurait également un œil sur son ancien joueur. Les dirigeants phocéens auraient-ils définitivement pris l’avantage dans le dossier ?