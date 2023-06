OM: Pablo Longoria veut prendre son temps pour le futur coach

Les dirigeants de l’OM prennent leur temps pour choisir le successeur d’Igor Tudor. Marcelino, Marcelo Gallardo… voire Christophe Galtier, RMC Sport fait le point sur les dossiers évoqués ces derniers jours.

Pablo Longoria ne veut pas se précipiter dans le dossier du successeur d’Igor Tudor, et il s’est donc mis en tête de rencontrer plusieurs entraîneurs avant de faire son choix. Le président de l’OM veut mener des entretiens, parler foot et recrues avec son futur coach et imaginer avec lui leur collaboration. Lui et Javier Ribalta, directeur du football, qui a un rôle majeur dans le choix du coach (il avait ciblé Tudor) veulent aussi sentir ou non un certain feeling avec le futur élu.

Ce ne devrait pas être Marcelino

Ces derniers jours, plusieurs noms ont été évoqués, comme celui de Marcelino. Coach espagnol, ancien de l’Athletic Bilbao, très proche de Longoria, le président de l’OM le considère comme un excellent entraîneur capable de poursuivre dans le sens de la rigueur et de l’intensité, avec une panoplie tactique plus fine que le marquage individuel épuisant instauré par Tudor. Marcelino aurait le profil… mais plusieurs sources proches du dossier affirment à RMC Sport que ce ne sera pas lui. Tout comme ce ne devrait pas être Andoni Iraola, coach du Rayo Vallecano, un nom tout récemment sorti dans la presse espagnole. Iraola est dans le viseur du Celta Vigo.

Longoria a de l’estime pour Galtier

La Provence explique ce jeudi dans ses colonnes qu’il ne faut pas enterrer la piste Christophe Galtier. Passer du PSG à l’OM sans aucune transition, alors qu’une affaire et des accusations de racisme sont dans l’air, l’information a surpris, voire agacé de nombreux supporters marseillais. C’est pourtant une réalité : Longoria respecte beaucoup Christophe Galtier et le tient en haute estime. Ses passages à Lille (champion de France) et à Nice (finaliste de la Coupe de France) n’avaient pas laissé insensibles les dirigeants marseillais. Longoria semble d’abord vouloir se laisser guider par des considérations sportives, avant de céder face à des affaires certes lourdes, mais qui ne sont pas encore jugées, et face à la polémique liée à son passage au PSG. Galtier appréciera, même s’il n’a pas encore rencontré les dirigeants marseillais.

Gallardo, le caractère, l’envie d’Europe… et beaucoup d’ambition

Reste un nom bien connu, qui ferait sensation, celui de Marcelo Gallardo. Selon nos informations, des contacts et échanges ont déjà eu lieu récemment entre l’entraîneur argentin, son représentant et l’OM. Gallardo, considéré comme un technicien de très haut niveau en Argentine après avoir tout gagné avec River Plate, a le caractère pour s’adapter à l’OM et à Marseille. Il veut entrainer désormais en Europe. L’OM ne serait pas le seul club à le suivre. Monaco aurait également un œil sur son ancien joueur. Des clubs espagnols s’intéressent aussi à lui. Ceux qui connaissent bien Gallardo l’imaginent être très ambitieux et demander beaucoup de recrues et de garanties. Le dossier semble être délicat et le silence voire la prudence sont de rigueur dès que le nom Gallardo est évoqué avec les dirigeants marseillais ou que celui de l’OM est suggéré auprès de son entourage. A suivre.