Mercato: le Barça tout proche de s’offrir un jeune défenseur sénégalais (ancienne cible de l’OM)

Le FC Barcelone serait tout proche de boucler le recrutement du très prometteur défenseur sénégalais, Mikayil Faye (18 ans), un temps dans le viseur de l’OM.

La première recrue de l’été du FC Barcelone pourrait être assez inattendue. Selon le journal caalan Sport, le Barça aurait bouclé l’arrivée de Mikayil Faye (18 ans), jeune défenseur sénégalais de NK Kustosikja (D2 croate). Le dossier aurait été mené par Mateu Alemany, directeur sportif du club catalan, après une rencontre avec l‘agent du joueur Juanma Lopez, également en charge des intérêts d'Alvaro Morata ou Dani Olmo. Le prix du transfert pourrait s’élever à cinq millions d’euros.

Formé à l'institut Diambars

Plusieurs clubs européens, comme le Borussia Dortmund ou Chelsea, suivaient avec intérêt le potentiel du joueur. Ce dernier était également annoncé dans le viseur de l’OM ces dernières saisons. Issu de l’institut Diambars (au Sénégal) avec qui le club phocéen a un partenariat, beaucoup lui prédisaient un destin à la Bamba Dieng, lancé dans le grand bain après être passé dans les rangs du club formateur situé à Saly.

Surnommé "The Monster", Mikayil Faye, gaucher, peut jouer en charnière centrale ou sur le côté gauche de la défense. Il a rejoint les rangs de l’équipe croate en février 2023 et a disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues. Si son transfert se confirme, le joueur pourrait radicalement changer de dimension avec le Barça même si rien n’a filtré au sujet de son intégration: directement en équipe première ou avec l’équipe réserve?

Il présente un profil différent des autres noms cités pour renforcer l’équipe de Xavi cet été. Après avoir obtenu le feu vert de la Liga la semaine dernière pour son plan de faisabilité, le Barça va désormais s’activer pour se renforcer et viser au moins quatre renforts en défense, au milieu, sur une aile et en attaque. Ilkay Gündogan, Joshua Kimmich et Bernardo Silva figurent parmi les profils ciblés tout en étant dans le viseur d’autres clubs, dont le PSG.