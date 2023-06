OM: "Il a été exagérément dur", Payet lâche ses vérités sur Tudor

Interrogé par France Football, Dimitri Payet livre son avis sur Igor Tudor, dont il n'a guère apprécié le style "brutal" dans son management.

Dimitri Payet ne regrettera pas Igor Tudor. Dans une interview dévoilée ce samedi par France Football, le capitaine de l'Olympique de Marseille confirme qu'il n'était pas un admirateur de l'entraîneur croate, qui a annoncé son départ en fin de saison.

Il admet notamment une certaine amertume par rapport à son temps de jeu, inférieur à 1.000 minutes cette saison (9 titularisations sur 24 apparitions en Ligue 1). "J'ai respecté ses choix toute la saison. (...) Je n'entrais pas dans ses plans mais j'aurais aimé, parfois, qu'il me fasse un peu plus confiance", déclare le joueur de 36 ans.

"On a découvert tout d'un coup quelqu'un de rude et brutal"

Mais c'est surtout le management qui lui a posé problème, en particulier dans les semaines qui ont suivi la nomination du coach l'été dernier en remplacement de Jorge Sampaoli. "Lors du stage en Angleterre fin juillet, on a découvert tout d'un coup quelqu'un de rude et brutal. Dans sa façon d'être, dans ses paroles. Il était autoritaire. (...) On a été un peu choqués", raconte Dimitri Payet, monté au créneau dès le mois de juillet auprès de Pablo Longoria pour se plaindre des méthodes de celui qui, en fin de saison, l'a sanctionné pour un manque d'investissement à l'entraînement.

"Avec un peu de recul, il a été très dur, exagérément dur même, au début pour marquer son territoire, son arrivée, mettre les choses en place. Et, ensuite, ça a été un peu mieux", ajoute l'international français, sous contrat à l'OM jusqu'en juin 2024.