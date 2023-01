Mercato: Gattuso et Valence, c'est fini

L'entraîneur italien Gennaro Gattuso et le club espagnol de Valence se sont séparés ce lundi "d'un commun accord" après sept mois et demi de collaboration.

Gattuso, 45 ans, ancien international italien reconverti entraîneur en 2012, s'était engagé pour deux ans avec Valence en juin dern ier après être passé par l'AC Milan et le Napoli notamment. Il paie les mauvais résultats de l'équipe en championnat. Valence, 9e et finaliste malheureux de la Coupe du Roi la saison dernière, n'occupe à mi-championnat que la 14e place, avec cinq victoires seulement en 18 matches et n'a qu'un point d'avance sur la zone de relégation.

L'intérim pour Voro

"Il est clair que je suis responsable", a déclaré Gattuso dimanche après une défaite (1-0) contre Valladolid, concurrent direct dans la course au maintien. Le club est pourtant arrivé en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, ne s'inclinant qu'aux tirs au but face au Real Madrid le 11 janvier à Ryad, en Arabie saoudite. "Je crois que l'on est sur le bon chemin", avait alors commenté Gattuso. "On doit continuer là-dessus, nous sommes une équipe jeune, qui a de la qualité, qui a la bonne mentalité, et on l'a prouvé sur le terrain. On a perdu, mais on doit continuer sur cette voie." Il n'aura pas la possibilité de persévérer.

"Le club tient à remercier l'entraîneur pour son engagement et son travail au cours de ces mois à la tête de l'équipe première et lui souhaite bonne chance pour son avenir", ajoute Valence, qui précise que l'intérim a été confié à Salvatore 'Voro' Gonzalez. Il aura la lourde charge de préparer le déplacement sur la pelouse du Real Madrid jeudi en match en retard de la 17e journée.