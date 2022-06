Mercato: Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de Valence

Comme pressenti depuis quelques jours, Gennaro Gattuso est officiellement devenu le nouvel entraîneur de Valence. Le coach italien a paraphé un contrat de deux ans avec le club Che. Il arrive en pleine période de crise à Valence, embourbé dans des problèmes financiers et extra-sportifs.

Gennaro Gattuso rebondit enfin. Après avoir quitté le Napoli en 2021, l’ancien milieu de terrain italien va s'asseoir sur le banc de Valence la saison prochaine. Le club espagnol l’a annoncé via un communiqué. “Ringhio” s’est engagé pour deux saisons avec le club qui a fini la saison à la neuvième place de Liga. Il y a quelques jours, Los Ches avaient annoncé le départ de José Bordalas, arrivé l’été dernier après une grande saison avec Getafe.

Alors qu’il avait quitté le Napoli après deux saisons, le champion du monde 2006 s’était officiellement engagé avec la Fiorentina peu de temps après son départ de Campanie. Mais un différend lié à la direction à prendre lors du mercato à écourté le passage de Gattuso à Florence. Il quitte son poste précipitamment seulement 23 jours après son arrivée, sans avoir disputé le moindre match.

Retraité des terrains depuis 2013, Gattuso est l’un des joueurs emblématiques de l’AC Milan, club dont il a défendu les couleurs entre 1999 et 2012. Une fois sa carrière d’entraîneur lancée, il a eu l’occasion de diriger son ancien club entre 2017 et 2019 après s’être fait la main à Sion, Palerme, Crète et Pise.

De son côté, le club valencian espère se relancer pour retrouver sa gloire du début des années 2000 (deux finales de Ligue des champions en 2000 et 2001). Plongé dans un marasme extra-sportif impliquant des menaces de morts envers son président mais aussi des menaces du président vers Carlos Soler, qu’il ne veut pas voir partir gratuitement, Valence va connaître son sixième entraîneur en trois ans. Los Blanquinegros sont également en proie à des soucis financies importants.

Gennaro Gattuso arrive donc en terrain miné pour sa première expérience dans un championnat européen majeur, hors Serie A.