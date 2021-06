Mercato: Gerson à l’OM, ce serait brûlant

Selon Globo Esporte, l’OM serait en très bonne voie pour trouver un accord avec Flamengo pour le transfert du milieu de terrain brésilien, Gerson (24 ans). Une réunion est prévue ce mardi.

L’OM ne serait plus très loin de tenir sa première grosse recrue de l’été. Selon Globo Esporte, la position du club s’est nettement rapprochée de Flamengo depuis dimanche soir pour le transfert de Gerson (24 ans). Marseille se penche depuis de longues semaines sur le cas du milieu de terrain et les choses se sont accélérées ces derniers jours.

L’accord ne serait même qu’une question de temps, selon le média brésilien. L’OM aurait accepté les dernières exigences formulées par le club de Rio vendredi dernier au point que les services juridiques en seraient rendus aux "derniers ajustements bureaucratiques" du contrat.

Un transfert à 25 millions d'euros

Une réunion est prévue mardi et pourrait sceller la transaction. Les avocats de deux clubs attendaient de s’ajuster en fonction du décalage horaire pour prendre le relais des dirigeants afin d’entrer dans l’étape finale du transfert.



Le montant de celui-ci s’élèverait à 25 millions d’euros et pourrait atteindre les 30 millions d’euros selon les bonus individuels et collectifs fixés au joueur. Flamengo bénéficierait d’un pourcentage à la revente fixé entre 20 à 25%. Le joueur serait d’accord pour un contrat de cinq ans. Il a rejoint la Serbie lundi avec la sélection olympique et pourrait faire un crochet par la Canebière lors de son retour.



Selon Globo Esporte, Flamengo négocierait avec l’OM pour Gerson puisse disputer la finale du championnat carioca, la Libertadores (la phase de poules est terminée) et les débuts du Bresileirao (la première journée a été jouée fin mai).