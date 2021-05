Mercato: l’OM fait un effort pour Gerson… mais le Real Madrid se met sur le coup

Selon Globo Esporte, l’OM aurait amélioré son offre pour le transfert de Gerson (24 ans) mais le Real Madrid se serait mis sur les rangs du milieu de terrain de Flamengo, dont un transfert se négocierait autour des 25 millions d’euros.

L’OM poursuit d’avancer ses pions pour tenter de recruter Gerson (24 ans), milieu de terrain de Flamengo. Selon Globo Esporte, le club français aurait formulé une nouvelle proposition qui se rapprocherait des attentes du club et du joueur. Les dirigeants auraient ainsi présenté un contrat de cinq ans avec le montant du salaire non imposable au père et représentant de Gerson, Marcao. Ils se seraient aussi engagés à libérer le joueur pour qu’il dispute les Jeux olympiques avec le Brésil cet été. Flamengo se serait montré réceptif aux arguments marseillais.

Le montant d’un transfert s’élèverait à 25 millions d’euros, plus cinq millions d’euros variables selon les performances individuelles de Gerson et collectives de l’OM, comme une qualification européenne. Le club de Rio pourrait bénéficier d’une clause à la revente de 20%. Pour Globo Esporte, un accord pourrait intervenir prochainement. Mais la partie n’est pas gagnée pour autant.

Le père de Gerson attendu à Madrid cette semaine

Car d’autres médias brésiliens font état de l’intérêt d’un concurrent de poids sur le dossier: le Real Madrid. Selon ESPN Brasil, les Merengues se sont récemment invités dans la danse. Le père de Gerson devait même rejoindre la capitale espagnole mais son arrivée a été retardée à deux reprises en raison d’un problème de passeport. Il pourrait finalement s’y rendre jeudi pour discuter avec les dirigeants madrilènes, qui cherchent à débloquer des liquidités par la vente de joueurs.

L’entrée du Real sur ce dossier pourrait compliquer les affaires marseillaises. Samedi, le vice-président de Flamengo, Marco Braz, s’était d'ailleurs montré très prudent sur l’avancée des négociations après le titre décroché par son équipe au championnat de Rio. "En France, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on va encore analyser la situation, a-t-il déclaré. Il n'y a toujours rien. Aujourd'hui on va fêter le triplé au championnat de Rio."

Transféré très jeune à la Roma en 2016, Gerson brille depuis son retour au Brésil en 2019, à un poste de milieu relayeur très actif. L’OM s’active depuis plusieurs semaines pour tenter de le recruter. Jorge Sampaoli, entraîneur, et Frank McCourt, propriétaire du club, se seraient entretenus sur ce potentiel transfert à l'issue encore incertaine.