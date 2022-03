Mercato: Haaland, Alves, Traoré, Gavi... Laporta évoque tous les dossiers chauds du Barça

Pour l'anniversaire de son élection à la présidence du Barça, Joan Laporta s'est longuement confié ce lundi soir. Notamment sur le mercato à venir du club catalan.

Du 7 mars 2021 au 7 mars 2022, avec des hauts, des bas, et beaucoup de changements. Voilà un an que Joan Laporta est redevenu président du FC Barcelone. A cette occasion, le dirigeant blaugrana a accordé ce lundi soir un long entretien au média du club. Où il a notamment évoqué le mercato à venir... et le dossier Erling Haaland. Sans trop en dire.

"Je ne peux pas parler des joueurs (précisément), sinon nous subissons une hausse des prix, a-t-il d'abord indiqué. Mateu (Alemany), avec Jordi (Cruyff) et Xavi, travaillent très bien, ils savent ce qu'ils veulent. Nous souhaitons renforcer l'équipe dans tous les secteurs. Notre avantage, c'est que les grands joueurs veulent venir au Barça." Et de poursuivre: "Sur ce joueur précis (Haaland), je n'ai rien à annoncer, arrêtons de parler des cas particuliers, parce que cela nous dessert."

"Si un joueur veut rester, il restera"

Laporta a également parlé des cas de Dani Alves (en fin de contrat en juin) et d'Adama Traoré, prêté par Wolverhampton. "Il existe des options pour qu'ils restent, a-t-il glissé. Avec Dani c'est plus facile et avec Adama c'est faisable, même si c'est un enjeu économique. Nous verrons ce que nous pouvons faire."

Le président a enfin été interrogé sur les prolongations de Gavi et Araujo. "Si un joueur veut rester, il restera, estime Laporta. Il sait que sa carrière sportive sera belle ici, qu'il sera reconnu, et honoré avec un bon contrat. J'espère trouver un bon accord avec chacun d'entre eux, mais le Barça passe en premier."