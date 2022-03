Mercato en direct: Laporta dément toute négociation dans le dossier Haaland

Si le mercato hivernal s'est terminé le 31 janvier dernier en Ligue 1 et dans les principaux championnats européens, les clubs préparent déjà la prochaine période des transferts et leur recrutement estival. Plusieurs dossiers, à l'image de ceux de Kylian Mbappé et Erling Haaland, animent déjà le mercato et font vibrer les supporters à chaque nouvelle révélation. Toutes les infos et rumeurs du mercato sont à retrouver en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Barça: Laporta nie les négociations avec Haaland Joan Laporta a affirmé qu'il n'y a aucune négociation dans le dossier Haaland. "Une rencontre avec Haaland? Depuis Barcelone, nous n'avons rien négocié avec Haaland, si nous devons négocier, nous le ferons avec le Borussia Dortmund lui-même. Il n'y a eu aucune réunion, aucune négociation, ou quoi que ce soit du tout. Il n'y a eu aucune sorte de négociation", a déclaré le président du Barça sur la Cadena Ser.



Eden Hazard parti pour rester au Real ? Arrivé au Real Madrid à l'intersaison 2019, Eden Hazard peine à s'imposer chez les Merengues, la faute à de nombreuses blessures. L’attaquant de 31 ans n’a cependant disputé que 65 matchs avec la Casa Blanca pour un faible total de 6 buts et 10 passes décisives, provoquant les critiques des supporters madrilènes. Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, Kylian Hazard a laissé un indice sur l’avenir de son grand frère. Et c'est du côté du Real Madrid que le Belge pourrait continuer à jouer : "Eden a déjà fait sa carrière. Il est bien là où il est, sa famille s'y sent bien. Il a un contrat jusqu'en 2024 et je pense qu'il attendra jusque-là."



Manchester United: Rangnick a une petite idée pour son successeur, mais ne révèle rien Entraîneur intérimaire de Manchester United jusqu'à la fin de la saison, Ralf Rangnick a une idée concernant son successeur sur le banc des Red Devils, mais il entretient le flou. "Jusqu'à présent, nous n'avons pas du tout parlé de cela, personne, pas seulement [le directeur du football de United] John Murtough mais personne d'autre, nous n'avons pas abordé ce sujet au cours des dernières semaines et des derniers mois depuis que je suis ici. Je connais mon opinion [sur qui devrait prendre le poste] mais jusqu'à présent, nous n'en avons pas parlé et c'est ce que je peux vous dire", a expliqué Rangnick au micro de Sky Sports. Le technicien allemand a également tenu des propos élogieux envers Erik Ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax. "Je ne connais pas Ten Hag, pour commencer, en tant que personne. Évidemment, je vois l'évolution de l'Ajax depuis qu'il est là, je connais un peu son travail lorsqu'il était au Bayern Munich et je sais qu'il est l'un des meilleurs entraîneurs en Europe, c'est évident, mais il y a quelques autres entraîneurs de haut niveau. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas parlé d'un nouveau manager jusqu'à présent, donc nous n'avons pas non plus parlé de lui."



