Mercato: Hazard pourrait revenir en Premier League après la Coupe du monde 2022

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Eden Hazard pourrait changer d’air lors du mercato d’hiver, après avoir disputé le Mondial au Qatar avec les Diables Rouges. Un club de Premier League serait prêt à relancer l’ancien dynamiteur de Chelsea, âgé de 31 ans.

Il risque de se présenter au Qatar en manque de rythme et de sensations. A moins que sa situation évolue de manière spectaculaire dans les semaines à venir (ce qui ne semble pas être la tendance), Eden Hazard abordera la Coupe du monde 2022 avec un faible temps de jeu dans les jambes. Depuis le début de la saison, l’ailier du Real Madrid n’a joué que 229 minutes, réparties en 6 apparitions (toutes compétitions confondues). Soit l’équivalent de 2 matchs et demi.

Le temps d’inscrire un but et de délivrer une passe décisive lors de la victoire sur la pelouse du Celtic Glasgow début septembre (0-3). Et d’enchaîner dans la foulée par sa seule titularisation en Liga contre Majorque (4-1). Depuis cette courte éclaircie, la star de 31 ans n’a plus disputé la moindre rencontre sous le maillot merengue...

"Je veux jouer plus"

Une situation forcément difficile pour l’ancien prodige du Losc, qui vit mal cette mise à l’écart, alors que Carlo Ancelotti avait promis de l’utiliser en début de saison. Quitte à le faire évoluer plus dans l’axe. "Il y a eu des moments difficiles parce que je voulais jouer, mais je ne joue pas, s’est plaint Hazard fin septembre sur RTL Belgique. Je me sens bien au Real, mais je joue moins. C'est une situation compliquée. Je veux jouer plus. Le meilleur et l'ancien Eden Hazard reviendra une fois qu'il aura des minutes. J'ai juste besoin de reprendre le rythme pour le prouver."

Dans ce contexte, l’ancien dynamiteur de Chelsea (recruté à l’été 2019 pour 115 millions d’euros) pourrait changer d’air lors du mercato hivernal. Après le Mondial. Et un club de Premier League serait prêt à l’accueillir. Selon le média espagnol Defensa Central, Aston Villa aurait ciblé Eden Hazard pour renforcer son secteur offensif à mi-saison.

Emery aurait déjà validé la piste

Unai Emery, le nouvel entraîneur du club de Birmingham, aurait déjà validé cette piste. Reste à convaincre le capitaine des Diables Rouges (122 sélections, 33 buts) d’accepter ce nouveau challenge, alors qu’il est encore sous contrat avec le Real jusqu’en 2024, avec un salaire très confortable. La Maison Blanche devrait être à l’écoute des offres formulées pour son n°7, dont la cote sur le marché est évaluée à 12 millions d’euros par le site Transfermarkt. Après un début de saison difficile, les Villans occupent actuellement la 16e place de Premier League, à un point de la zone rouge.