Mercato: Herrera réitère son souhait de "rester au PSG"

Dans une interview accordée à la Cadena COPE, Ander Herrera fait le point sur sa situation au PSG. Et le milieu de terrain de 32 ans réaffirme son désir de poursuivre son aventure à Paris, où son contrat court jusqu’en 2024.

Il n’a pas l’intention de faire sa valise. Et il le fait savoir. Ander Herrera entend poursuivre son aventure au PSG, où il dispose d’un salaire conséquent et d’un contrat courant jusqu’en 2024. Même si Christophe Galtier ne compte pas sur lui et qu’il pourrait être écarté de la tournée de préparation au Japon, qui débutera ce week-end, le milieu de terrain de 32 ans campe sur sa position. Comme plusieurs éléments indésirables à Paris.

"On sait que la presse aime beaucoup parler du PSG et je sais comment ça marche. A chaque mercato, mon nom revient et rien ne change. Je suis content à Paris et l’idée est de rester ici, a expliqué l’ancien joueur de Manchester United, arrivé libre à l’été 2019, à la Cadena COPE. Ça fait vendre de parler du PSG. Mes amis me racontent ce qui sort dans les médias et je lis beaucoup de choses qui ne se passent pas finalement. Je comprends qu’il n’y a pas d’actualité tous les jours donc la presse doit sortir des hypothèses."

"Ne pas faire de la Ligue des champions une obligation"

Selon l’hypothèse la plus répandue, la nouvelle direction du club souhaite se séparer de lui. Mais Herrera préfère se projeter sur la saison à venir dans la capitale: "L’objectif principal pour nous, c’est de continuer à dominer le championnat de France. Et logiquement, le rêve c’est la Ligue des champions, mais ce ne serait pas juste d’en faire une obligation."

Interrogé sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, l’ancien de l’Athletic Bilbao s’est réjoui du choix de l’attaquant des Bleus. "Sa décision va dans le sens de ce que je pensais. S’il était parti, je n’aurais pas été surpris. Mais devenir le plus grand footballeur de l’histoire du PSG, le meilleur buteur et pouvoir gagner la Ligue des champions, c’est une énorme motivation pour lui. Je comprends la grandeur d’une équipe comme Madrid, mais il faut respecter un garçon parisien qui veut entrer dans l’histoire de son club."

"Si je peux être au Mondial 2022..."

Alors qu’il ne compte que deux sélections avec la Roja, en amical (la dernière en mars 2017), Herrera n’écarte pas totalement l’idée de disputer la Coupe du monde au Qatar en fin d’année: "C’est un regret de ne pas avoir joué plus avec l’équipe nationale, mais les décisions de l’entraîneur sont à respecter. Si je peux être au Mondial, ce serait un rêve. Sinon, je soutiendrai l’équipe de l’extérieur, comme n’importe quel Espagnol."