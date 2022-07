PSG: Galtier emmènera un groupe resserré pour la tournée au Japon

Le PSG s’envolera pour le Japon dimanche prochain afin d’effectuer une tournée préparatoire d’une dizaine de jours en Asie. Avec trois matchs amicaux au programme. Un road-trip lors duquel Christophe Galtier devrait s’appuyer sur un groupe restreint.

Ils ne monteront pas tous dans l’avion. Certains joueurs du PSG ne devraient pas participer à la tournée estivale qui se profile au Japon. Les champions de France ont rendez-vous dimanche prochain à l’aéroport afin de s’envoler pour l’Asie de l’Est, où une tournée préparatoire d’une dizaine de jours les attend. Un road-trip pour lequel Christophe Galtier devrait s’appuyer sur un groupe resserré. Le nouvel entraîneur du PSG devrait laisser dans les Yvelines plusieurs joueurs professionnels sur lesquels il ne compte pas. La liste sera affinée en fin de semaine, en fonction des possibles mouvements enregistrés d’ici-là.

La semaine passée, lors de sa conférence de présentation, l’ancien coach de Lille avait clairement exprimé sa volonté d’alléger le vestiaire parisien: "Je suis un entraîneur qui aime voir ses joueurs travailler. Et il n'y a pas de performance si mes joueurs ne sont pas heureux, à la fois dans le vestiaire et sur le terrain. Pour qu'ils soient heureux, je pense que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir trop de joueurs qui ne jouent pas, car ils sont malheureux. On doit trouver la bonne taille de l'effectif."

Un dégraissage difficile pour le PSG

Dans le sillage de Luis Campos, fraîchement nommé conseiller sportif, et d’Antero Henrique, de retour afin d’épauler la direction du club, le PSG cherche à se séparer de plusieurs éléments devenus indésirables. Mais les salaires élevés et le faible rendement de ces joueurs rendent leurs départs difficiles. En attendant, Paris s’apprête à composer sans eux en ce début d’été. Après un premier un match amical contre Quevilly-Rouen Métropole (Ligue 2), vendredi au Camp des Loges (17h), les coéquipiers de Kylian Mbappé disputeront trois rencontres en terre nippone. Face à des équipes locales.

Les Parisiens affronteront d’abord le Kawasaki Frontale, champion du Japon en titre, le 20 juillet à Tokyo (12h30), avant de défier les Urawa Red Diamonds le 23 juillet à Saitama (12h), puis le Gamba Osaka le 25 juillet à Suita (12h). Une tournée aux allures de grande répétition avant le premier temps fort de la saison face à Nantes, lors du Trophée des champions prévu le 31 juillet à Tel Aviv (Israël).