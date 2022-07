Mercato: le PSG songe à une prolongation de Messi

Selon les informations de RMC Sport, le PSG songe à prolonger le contrat de Lionel Messi d'une saison. L'Argentin dispose déjà d'une année optionnelle dans son bail qui court actuellement jusqu'en 2023.

Comme indiqué par Marca et confirmé par RMC Sport, le PSG a pris la température pour une prolongation d’un an de Lionel Messi (35 ans), dont le contrat parisien s'achève en juin 2023. C’était déjà l’idée du club avant de le faire signer en 2021: Paris souhaitait lui offrir un bail de trois ans ou deux ans avec une année en option, mais cela s’était fini sur deux ans sans option. Pas de proposition concrète formulée pour l'instant mais c’est l’idée du PSG.

Le septuple Ballon d'or a rejoint la capitale française en 2021 à l'issue de son contrat avec le FC Barcelone. Il a vécu une première saison mitigée avec 11 buts et 14 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues. Le joueur a récemment annoncé son intention de rester au club la saison prochaine pour éteindre les critiques après avoir été sifflé par le Parc de Princes en cours de saison. "Ça a été un changement et une année difficile, a-t-il expliqué en juin dans une interview à Tyc Sport. Quand tu as été toute ta vie au même endroit, surtout à mon âge, ce n’est pas facile."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Un goût d'inachevé la saison passée

"Je comprends l’énervement des supporters du PSG, avait-il ajouté. Est-ce que je suis d’accord avec les sifflets envers moi et Ney? C’est passé. Je pense surtout à inverser la situation. L’année prochaine va être différente."

La saison de La Pulga a aussi été marquée par une contamination au covid qui l'a affaibli en janvier. La star argentine a conserve aussi un goût amer de l'élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. "Je suis arrivé tard, avait-il fait remarquer. Je me suis blessé au genou. Le Covid m’a beaucoup touché. Je suis resté un mois et demi sans pouvoir bien courir, a-t-il listé. Quand ça a commencé à aller mieux, il s’est passé Madrid. Ça nous a complètement tué."