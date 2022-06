Mercato: Icardi, Paredes, Herrera… l’opération dégraissage s’annonce compliquée au PSG

Le PSG va tenter d’alléger son effectif durant l’été, avec le départ de plusieurs joueurs qui n’ont pas donné satisfaction cette saison. Mais la mission ne sera pas simple car de nombreux joueurs ne souhaitent pas quitter Paris, où ils bénéficient d’un certain confort de vie.

Luis Campos ne va pas chômer dans les prochaines semaines. Fraîchement nommé conseiller sportif, le nouvel homme fort du PSG va devoir réorganiser le club durant l’été. A tous les niveaux. En commençant par un remodelage de l’effectif. Au-delà des recrues ciblées, le dirigeant portugais va tenter d’alléger un vestiaire où trop d’élements ne sont pas au niveau.

>> Les infos mercato

C’est l’un des objectifs prioritaires, sur lequel Leonardo s’est cassé les dents ces dernières années. Pour l’aider à y parvenir, Luis Campos va pouvoir compter sur son compatriote Antero Henrique, lui-même ancien directeur sportif du PSG (2017-2019). Mais la mission s’annonce difficile car la plupart des joueurs ne souhaitent pas quitter la capitale, son confort de vie et ses salaires au-dessus de la moyenne.

Icardi: "Je décide de rester"

C’est le cas de Mauro Icardi, totalement à la rue cette saison. L’attaquant argentin, écarté par Mauricio Pochettino lors du sprint final, est en perdition dans la capitale. Mais l’avant-centre de 29 ans n’entend pas pour autant faire ses valises. C’est ce qu’il a fait savoir sur Instagram, en réponse à un article de la Gazzetta dello Sport expliquant que le PSG ne compte plus sur lui. "J’ai encore deux ans de contrat (…) Je décide de rester et de me rendre disponible", a écrit l’ancien capitaine de l’Inter, dont la valeur sur le marché est estimée à 22 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Ander Herrera non plus n’a pas envie de fuir les lumières de la capitale. Malgré un rendement et un temps de jeu en déclin, le milieu de terrain de 32 ans ne s’imagine pas loin du Parc des Princes. C’est en tout cas ce qu’il a récemment confié à la Cadena COPE, en réponse à un éventuel intérêt de l’Athletic Bilbao, son club formateur. "J'ai de l'admiration, du respect et beaucoup d'affection pour l'Athletic Bilbao, mais je ne postule nulle part, et je resterai à Paris l'année prochaine à 100%", a déclaré l’Espagnol, lui aussi sous contrat jusqu’en 2024.

Paredes: "Pas le moment de quitter le club"

Dans un long entretien à la radio La Red, en Argentine, Leandro Paredes a tenu à peu près le même discours. Le milieu de terrain de 29 ans, qui a évoqué "son rêve de jouer au Real Madrid" il y a quelques semaines, s’est montré très clair sur ses intentions: "Je reste au PSG la saison prochaine. Ce n’est pas le moment de quitter le club (son contrat court jusqu'en 2023)."

Idem pour Danilo Pereira, auteur d’une saison satisfaisante mais pas au point d’être considéré comme un titulaire indiscutable. "Collectivement, on a raté la Ligue des champions. C'est vraiment dommage. Mais je suis satisfait de mon bilan et je n'ai pas envie de partir. J'espère que la saison prochaine, on fera mieux", a confié à L’Équipe l’international portugais, lié jusqu'en 2025 aux champions de France.

Diallo et Draxler ont ouvert la porte

D'autres joueurs décevants, comme Thilo Kehrer ou Georgino Wijnaldum, ne se sont pas encore exprimés. Eux aussi sont encore sous contrat avec le PSG. Tout comme Layvin Kurzawa, lié à Paris jusqu’en 2024. Le latéral gauche de 29 ans a passé toute la saison en tribunes, sans s'en émouvoir publiquement.

Au rayon des potentiels partants, Abdou Diallo semble tout de même enclin à plier bagages assez rapidement. Le défenseur de 26 ans (sous contrat jusqu’en 2024) l’a laissé entendre lors d’une récente interview à la télévision sénégalaise: "Je ne sais pas si je vais rester au PSG. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de jouer donc on verra quelle est la meilleure option." Fin mars, Julian Draxler (lui aussi sous contrat jusqu’en 2024), avait également ouvert la porte à un départ lors d’un rassemblement de l’équipe d’Allemagne. "Ma situation au club n'est pas simple. Je manque de rythme. J'ai besoin de jouer plus de matchs", avait-il expliqué à Sport1.