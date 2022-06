Mercato: son souhait de rester au PSG, Gallardo entraîneur, Messi... Paredes se lâche

Le milieu de terrain argentin du PSG, désireux de remporter une Coupe du monde pour Lionel Messi, n'a pas l'intention de lâcher son compatriote en club et souhaite donc poursuivre l'aventure au Paris Saint-Germain, alors que des bouleversements se préparent en coulisses.

Le nouveau projet du PSG tarde à se concrétiser dans les faits depuis la signature de Kylian Mbappé jusqu’en 2025, mais il prend forme en coulisses. Et on commence à comprendre que son architecte, le Portugais Luis Campos, sera intraitable avec certains joueurs en coulisses. Âgé de 57 ans, le conseiller sportif du club parisien a une idée très claire de la direction qu’il souhaite donner à ce projet. Après le départ de l’Argentin Angel Di Maria, libre de tout contrat, le PSG pourrait vendre d’autres éléments. Des éléments qui jouent peu ou pas du tout seront invités à s’en aller. Leandro Paredes se doute certainement qu’il en fait partie, mais comme la plupart de ses coéquipiers menacés par l’arrivée de Campos, il a l’intention de rester, et le fait savoir.

"Messi ? Il était beaucoup mieux ces derniers mois"

Lié à un éventuel retour dans son club formateur, le milieu de terrain international a écarté cette piste, car il n’en privilégie qu’une seule à ce stade: "Je reste au PSG la saison prochaine, a-t-il assuré au cours d’un long entretien accordé à la radio La Red. Ce n’est pas le moment de quitter le club ou de rejoindre Boca Juniors. J'ai 27 ans, je suis jeune et j’ai encore beaucoup à voir et à apprendre. Quand le moment sera venu pour moi de revenir, je le ferai. Je ne veux pas donner de faux espoirs à qui que ce soit." Quant au PSG, Paredes reconnaît qu’il a vécu une saison pour le moins compliquée. Souvent blessé, relégué dans la hiérarchie lorsqu’il était titulaire, Paredes a joué seulement 22 matches, toutes compétitions confondues, avec le PSG.

"Nous avons encore un entraîneur, et il faut le respecter"

Au club depuis la saison 2018-2019, Paredes est un joueur bien installé, très apprécié dans le vestiaire parisien. Son acclimatation s’est faite sans trop de problèmes. Il a en revanche assisté aux premières loges aux difficultés de son compatriote et ami Lionel Messi: "Ce n'était pas facile pour moi cette année, je pense que c'était une année compliquée, mais bon la première année n'était pas facile pour lui non plus après 20 ans à Barcelone. Il était beaucoup mieux ces derniers mois. J'espère qu'il commencera la saison de la meilleure façon." "Si je devais gagner une Coupe du monde, je serais plus heureux pour Messi que pour moi", assure-t-il.

Si la rumeur dit vraie, Marcelo Gallardo fait partie des pistes étudiées par le Paris Saint-Germain pour remplacer Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur. Ainsi, un ancien joueur argentin du PSG remplacerait un ancien joueur argentin du PSG. Ce qui n’est pas forcément pour déplaire à Paredes. "Je ne sais pas si c'est vrai ou s'il s‘agit d’une simple rumeur concernant Gallardo au PSG. Nous avons encore un entraîneur à qui nous devons beaucoup de respect. Après, si le club décide de changer d’entraîneur pour Gallardo ou un autre, nous verrons bien. Gallardo est un grand coach. Mais comme je l’ai dit juste avant, nous avons encore un entraîneur, et il faut le respecter", a-t-il indiqué, très diplomate.