Mercato: "Il est absurde d'insister", le Real aurait tourné la page Mbappé

Le Real Madrid fait circuler l'idée qu'il ne serait plus intéressé par l'attaquant français du Paris Saint-Germain. Le club espagnol pourrait jeter son dévolu sur d'autres jeunes joueurs talentueux, tels Jude Bellingham et Erling Haaland.

Les performances stratosphériques de Kylian Mbappé à la Coupe du monde génèrent du débat parmi les socios du Real Madrid sur les réseaux sociaux, une bonne partie d'entre eux exhortant leur président Florentino Pérez à pardonner au joueur du Paris Saint-Germain d’avoir éconduit le club au printemps dernier. Le message parviendra-t-il jusqu’aux oreilles des dirigeants madrilènes ? Rien n’est moins sûr.

>> Les infos mercato EN DIRECT

"L'institution est au-dessus de tout"

Pour l’instant, si l’on en croit les indiscrétions de la presse espagnole, Florentino Pérez fait la sourde oreille, et s’en tient à ce qu’il a dit et répété ces dernières semaines, à savoir que le club n'a pas l'intention de continuer à faire la cour à Kylian Mbappé. Selon AS, les dirigeants du club n'ont pas envisagé et n'envisagent pas ce qui serait une troisième offre pour signer Mbappé. "Quand Madrid frappe deux fois à votre porte et que vous reculez les deux fois, il est absurde d'insister. L'institution est au-dessus de tout", aurait glissé un proche de la direction madrilène à AS.

Bellingham dans le viseur du Real

Ardemment courtisé par le Real Madrid, alors qu'il était en fin de contrat à Paris, le prodige de Bondy avait finalement prolongé en grande pompe jusqu'en 2025 avec le club de la capitale. Un choix qui avait suscité un certain émoi du côté de Madrid. Sur la nouvelle feuille de route du Real figurerait d’autres noms désormais, notamment celui de Jude Bellingham, également très en vue dans ce Mondial avec l’Angleterre, confirme Marca. Surtout, le club madrilène n’aurait pas renoncé au Norvégien Erling Haaland, insatiable buteur de Manchester City (29 buts en 24 matches).