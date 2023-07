Mercato: "Il est prêt à rester au PSG même sans jouer", les infos de Daniel Riolo sur l'avenir de Mbappé

Dans l'After vendredi sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur la mise à l'écart de Kylian Mbappé pour la tournée du PSG en Asie. Pour le consultant RMC Sport, l'international français (24 ans) est désormais prêt à ne pas jouer et à passer une saison sur le banc, pour rester dans la Capitale.

Quel avenir pour Kylian Mbappé après sa mise à l'écart du Paris Saint-Germain ? A un an de la fin de son contrat, le bras de fer est véritablement engagé entre le buteur de 24 ans et son club. Pour la direction parisienne, la position est claire : le joueur est désormais à vendre. Dans une édition spéciale de l'After toute la nuit sur RMC, Daniel Riolo est revenu en longeur sur ce séisme. Et en particulier sur ce qu'envisage désormais la star des Bleus. Pour le consultant RMC Sport, le vice-champion du monde est prêt à rester dans la Capitale, quitte à ne pas jouer.

"Prêt à sacrifier une saison"

"J’ai eu des personnes très proches de Kylian Mbappé ce soir, a déclaré Daniel Riolo. A ce jour, Kylian Mbappé est prêt à tout assumer et à rester au PSG même sans jouer. Je précise bien à ce jour, dans l’entourage de Mbappé, on est prêt à tout accepter et à sacrifier une saison et à ne pas jouer. C’est un véritable bras de fer. Ce soir, Mbappé est évidemment en colère. Personne du clan Mbappé ne va communiquer. Ils vont attendre septembre pour donner leur version mais ce soir, Mbappé ne veut pas quitter le PSG et est prêt à rester quitte à ne pas jouer et à rester sur le banc."