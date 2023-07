Mercato: pour le PSG, Kylian Mbappé est désormais à vendre

Kylian Mbappé ne participera pas à la tournée du PSG au Japon et en Corée a tranché le club de la Capitale ce vendredi. La direction parisienne qui attendait un signe de son attaquant en vue d’une prolongation a tranché : le joueur dont le contrat expire en 2024 est désormais à vendre même si aucune discussion ne débutera avant le 31 juillet, date limite pour lever l'option jusqu'en 2025.

Le bras de fer entre le PSG et Kylian Mbappé a pris une nouvelle dimension vendredi soir. A la veille du départ des Parisiens pour leur tournée estivale au Japon et en Corée du Sud et après un premier match (et un premier but) en amical contre Le Havre, la direction parisienne a décidé d’écarter son attaquant star. Les joueurs du PSG s’envoleront samedi au Pays du Soleil Levant sans leur meilleur joueur. Un coup de tonnerre consécutif au conflit qui oppose le vice-champion du monde de 24 ans à ses dirigeants. Kylian Mbappé n’ayant pas activé la dernière année de contrat optionnelle, le PSG n’envisage pas un seul instant un départ de sa star libre, en 2024. L’intéressé a quant à lui indiqué à plusieurs reprises qu’il entendait honorer sa dernière année dans la Capitale.

Pas de négocations avant le 31 juillet

Comme indiqué par RMC Sport, le PSG est persuadé que le joueur a un accord avec le Real Madrid pour partir libre l'année prochaine. Cela est vécu comme une trahison. Pour le champion de France, le groupe de joueurs qui ne voyagent pas pour la tournée de pré-saison ne font pas partie des plans du club qui refuse d'être paralysé par les exigences d'un seul joueur. La clarté a été demandée par le président Nasser Al-Khelaïfi pour le 15 juillet, mais l'attaquant n'a encore rien communiqué.

Des clubs anglais et saoudiens déjà à l'affût

En conséquence, Kylian Mbappé est maintenant à vendre et le club s'engagera avec des prétendants. Le joueur sera sur le marché à partir du 31 juillet (date avant laquelle Mbappé peut encore lever son option jusqu’en 2025). Et le PSG pourrait s'engager avec des prétendants. Des clubs anglais et saoudiens commenceraient à regarder d'ores et déjà la situation. Le nom de Kylian Mbappé reste malgré tout associé au Real Madrid mais le club madrilène n’a pas (encore) avancé ses pions cet été.