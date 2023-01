Mercato: incroyable retournement de situation, le prêt de Ziyech au PSG n'est pas (encore) validé

Alors que le PSG et Chelsea avaient trouvé un accord pour le prêt de Hakim Ziyech, le dossier n’est pas encore validé. Les Blues ont envoyé trop tardivement les documents pour enregistrer le transfert.

C'est assurément l'histoire la plus folle de ce mercato hivernal. Alors qu'un accord entre le PSG et Chelsea avait été trouvé pour le prêt de Hakim Ziyech, le dossier n'est pas (encore) validé et risque donc d'être annulé. Chelsea a envoyé trop tardivement les documents pour enregistrer le transfert. Les Blues ont envoyé à plusieurs reprises le mauvais document.

Un envoi également trop tardif pour le prêt de Gharbi à Nice

Le PSG va formuler un recours, sans doute ce mercredi, auprès de la LFP en invoquant l’inconséquence de Chelsea. Dans le sens des départs, Ismaël Gharbi, dont le dossier était indirectement lié à celui deZiyech, espère avoir une dérogation de la part de la LFP après l'envoi de son prêt à Nice cinq minutes après la deadline.

Ce mardi, le PSG et Chelsea ont continué de négocier jusqu’au bout pour l’ailier marocain. Arrivé à Paris ce mardi matin, Hakim Ziyech a passé sa visite médicale par anticipation à l'hôpital américain de Neuilly. Une attention toute particulière a été accordée à un de ses genoux, mais ce léger doute a été levé. L'international marocain a patienté toute la soirée dans la capitale en attendant un accord entre le PSG et Chelsea.

Cantonné à un rôle de remplaçant en début de saison à Chelsea, Hakim Ziyech a enfin réussi à enchaîner les matchs en 2023. Dans la foulée de son excellent Mondial au Qatar, le Marocain reste sur six apparitions consécutives avec les Blues, dont quatre comme titulaire.