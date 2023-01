Skriniar, Ziyech, Navas... Où en est le PSG à quelques heures de la fin du mercato?

La dernière journée du mercato s'annonce chargée pour le PSG. Dans le sens des arrivées, les négociations sont toujours en cours pour la venue de Milan Skriniar, tandis qu'Hakim Ziyech est arrivé dans la capitale. Dans le sens des départs, Keylor Navas pourrait bien rester.

Les discussions se poursuivent entre le PSG et l'Inter Milan au sujet de Milan Skriniar. Les Interistes ont revu leurs exigences à la baisse et veulent désormais 15 millions d'euros, plus des bonus. Pour laisser partir le Slovaque, ils veulent d'abord recruter un défenseur. Les négociations sont toujours en cours.

>> Suivez le mercato en direct

Navas parti pour rester

Hakim Ziyech est lui arrivé à Paris et attend qu'un accord soit trouvé entre Chelsea et le club de la capitale. Il passe actuellement sa visite médicale comme révélé par Foot Mercato.

Dans le sens des départs, il n'y a toujours pas d'accord entre Paris et Nottingham pour le transfert de Keylor Navas, qui était pourtant d'accord pour terminer la saison en Angleterre. Le Costaricien avait aussi été sollicité par Nice au moment où le Bayern a sondé Schmeichel mais son salaire avait posé problème. Keylor Navas est parti pour rester à Paris.