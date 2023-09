Mercato: indésirable à Manchester United, Greenwood rebondit à Getafe

Poussé dehors par Manchester United après des accusations d’agressions sexuelles finalement classées sans suite, Mason Greenwood s'est engagé en prêt avec Getafe, pensionnaire de Liga.

C’était le 22 janvier 2022, il y a 588 jours. A Old Trafford, Manchester United s'imposait en championnat contre West Ham (1-0) avec une ligne d’attaque composée d’Anthony Elanga, Cristiano Ronaldo et… Mason Greenwood. Depuis, l’Anglais n’est plus réapparu sur un terrain. Mais son retour n'a jamais été aussi proche.

Indésirable en Premier League, l'attaquant anglais de 21 ans a été prêté par les Red Devils dans les dernières heures du mercato au club espagnol de Getafe pour tenter se relancer après des accusations de tentative de viol et d'agression en Angleterre, pour lesquelles les poursuites ont été abandonnées.

Poussé dehors par Manchester United

Grand espoir du football britannique, il avait été arrêté en janvier 2022 après la diffusion sur les réseaux sociaux de photos et vidéos montrant une femme le visage en sang, avec des contusions sur le corps. "A tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement", était-il écrit en légende des publications. Il avait été accusé par une même plaignante de tentative de viol et d'agression pour des faits prétendument commis en 2021, ainsi que de comportement de contrôle et de coercition, des agissements qui avaient commencé selon l'accusation en 2018.

Arrêté en janvier 2022, libéré en février, puis réincarcéré pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire, il avait de nouveau été remis en liberté en octobre dernier. Jusqu’à l’abandon des charges annoncé début février en raison du "retrait de témoins clés et de nouveaux éléments". Manchester United avait maintenu son joueur à l’écart du groupe professionnel, le temps de mener une enquête interne. En août, le club a annoncé avoir décidé de se séparer de son joueur, évoquant une décision prise d’un commun accord entre toutes les parties.

S'il n'a pas été transféré, Greenwood a donc été prêté pour cette saison à Getafe, qui occupe actuellement la 12e place de la Liga après trois matchs. "Ce transfert permet à Greenwood de commencer à reconstruire sa carrière loin de Manchester United. Le club continuera à apporter son soutien à Mason et à sa famille pendant cette période de transition", ont indiqué les Red Devils dans un communiqué.