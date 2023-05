Mercato: "Je veux qu'il revienne", le vice-président du Barça lance un nouvel appel à Messi

Présent au Camp Nou samedi soir pour les célébrations du titre en Liga en marge de la défaite contre la Real Sociedad, Rafa Yuste, vice-président du FC Barcelone, a clamé son envie de voir Lionel Messi revenir au club la saison prochaine.

Malgré une défaite face à la Real Sociedad (2-1), la première de la saison à domicile, le Barça a fêté son titre en Liga samedi au Camp Nou. Après la partie, Rafa Yuste, vice-président du FC Barcelone, s'est exprimé sur un potentiel retour de Lionel Messi, en fin de contrat au PSG.

"Je veux qu'il revienne, a lancé Yuste au micro de DAZN. En tant que Culé moi-même, pour tout ce qu'il a donné au club, parce qu'il est issu du centre de formation et pour la relation que nous avons toujours eue. Les belles histoires doivent bien se terminer. Nous serions tous ravis s'il décidait de revenir."

Alemany ne ferme pas la porte

Problème, une signature de Lionel Messi, même à l'issue de son bail parisien, pourrait poser des problèmes en raison des règles du fair-play financier en Espagne. "Je pense que la Liga est consciente de cet énorme effort et je suis convaincu que dans les prochaines semaines, nous aurons un scénario de fair-play et que nous pourrons enregistrer les joueurs que nous avons déjà et ensuite incorporer des joueurs", a déclaré Yuste, en parlant aussi bien de la "Pulga" que des autres recrues potentielles.

S'il avait initialement annoncé son départ, le directeur sportif Mateu Alemany va finalement rester au club. Le dirigeant a confirmé que la priorité du Barça sera de remplacer Sergio Busquets au milieu de terrain, même si la tâche s'annonce difficile. Alemany a aussi glissé un mot sur l'avenir de Messi: "Leo est en train de terminer le championnat de France et nous devons maintenant respecter le PSG, a indiqué le directeur sportif. Une fois qu'il aura gagné le titre, nous verrons ce qui se passera."

Courtisé par la MLS et l'Inter Miami de David Beckham, Lionel Messi est aussi dans le viseur de l'Arabie saoudite, prête à offrir un contrat XXL à l'Argentin. De quoi offrir une sérieuse concurrence au Barça, qui doit déjà résoudre ses problèmes financiers avant de penser à faire revenir son ancien numéro 10.