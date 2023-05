PSG: "Les meilleurs de l’équipe reçoivent les critiques", Herrera prend la défense de Messi

Le temps d’une saison au PSG, Ander Herrera a pu côtoyer Lionel Messi. Aujourd’hui à l’Athletic Bilbao, le milieu espagnol vit de loin les critiques des supporters parisiens envers le champion du monde argentin.

En décrochant la prestigieuse signature de Lionel Messi à l’été 2021, le PSG pensait faire un grand pas vers son rêve de gagner la Ligue des champions. Deux saisons plus tard, la déception est grande chez les supporters, et l’Argentin en fait aujourd’hui les frais. Régulièrement sifflé au Parc des Princes depuis l’élimination contre le Bayern Munich durant les 8es, l’ancien Catalan peut compter sur quelques soutiens, notamment celui d’Ander Herrera.

"Les meilleurs de l’équipe reçoivent les critiques"

Aujourd’hui à l’Athletic Bilbao, le milieu a dit dans des propos retranscrits par beIN Sports être conscient que l’attente des fans envers les joueurs est énorme, mais a tenu à défendre son ancien coéquipier: "J’admirais Leo Messi avant de le connaître et après l’avoir connu, je l’admire encore plus en tant que footballeur et en tant que personne. Je comprends que Paris est un endroit où il n’y a pas beaucoup de patience. L’obsession de gagner la Ligue des champions n’aide pas (…) Au final, qui paie? Les meilleurs de l’équipe reçoivent les critiques."

Depuis l’arrivée de QSI en 2011, les supporters ne cessent de rêver à un premier sacre en Ligue des champions. Passé tout proche de cet objectif avec une finale disputée en 2020 face aux Bavarois, le club de la capitale semble avoir régressé depuis cet exploit, avec deux éliminations consécutives en 8es (contre le Real Madrid et le Bayern Munich). Alors que ceci est perçu comme un échec chez les fans, Herrera peine à comprendre ce sentiment: "Je pense que c’est la seule équipe au monde qui, si elle ne gagne pas la Ligue des champions, vit un échec. Toutes les autres peuvent faire des bonnes saisons sans la gagner, comme Barcelone. Mais à Paris, cette patience et ce calme n’existent pas."