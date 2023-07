Mercato: "Je veux un projet où je prendrai du plaisir", Valbuena à la recherche d'un dernier challenge

Mathieu Valbuena a expliqué lundi dans "l'After Foot" sur RMC souhaiter jouer au football encore une saison. L'ancien milieu offensif de l'OM et de l'OL, 38 ans, est à la recherche d'un dernier club depuis son départ de l'Olympiacos.

"J'ai fait quatre ans en Grèce, j'y ai gagné beaucoup de trophées. L'année dernière a été plus difficile, avec quatre coachs différents en une saison. Les derniers, Michel et José Anigo, voulait rajeunir l'effectif", a-t-il rembobiné lundi soir dans "l'After Foot" sur RMC.

"Bordeaux, c'est sûr que ce serait la belle histoire"

S'il a confirmé que le club du Pirée lui avait proposé une reconversion au sein du staff, 3e du dernier Championnat, l'ex-international (52 sélections, 8 buts) aimerait jouer au football "encore au moins un an". "Je me sens bien dans ma tête et dans mon corps. Ma priorité n'est pas de rester en Grèce. La France? Pas forcément, mais ça dépendra. On verra. Je veux un projet où je prendrai du plaisir à jouer, à aider les jeunes et à inculquer des valeurs de travail."

Formé à Bordeaux sans jamais y passer pro, Valbuena s'entretient en Gironde, où il réside actuellement en attendant qu'une équipe le sollicite. "Bordeaux, c'est sûr que ce serait la belle histoire. Ce serait le seul club en Ligue 2 qui serait intéressant pour moi."