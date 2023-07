Mercato: libre après son départ de l’Olympiacos, Valbuena veut un dernier challenge

Libre depuis le 1er juillet, Mathieu Valbuena ne va pas continuer à l’Olympiacos. Le club grec comptait lui proposer une reconversion, mais l’ancien joueur de l’OM ne souhaite pas raccrocher les crampons et attend un nouveau projet.

Mathieu Valbuena n’en a pas fini avec sa carrière de joueur. Alors qu’il est en fin de contrat depuis le 1er juillet, l'aventure s'arrête pour Valbuena à l'Olympiacos. Le club grec voulait lui proposer une reconversion dans le club mais l'ancien Marseillais veut toujours jouer. Laissé libre, Valbuena (38 ans) attend un dernier projet.

29 matchs disputés en 2022-2023

L’international français (52 sélections, 8 but) évoluait à l’Olympiacos depuis l’été 2019. En quatre saisons et 150 matchs, il a inscrit 18 buts et distribué 43 passes décisives toutes compétitions confondues. Lors du dernier exercice, il a disputé 29 rencontres (4 buts, 4 passes), dont sept en tant que titulaire.

Un club français tentera-t-il le coup en lui offrant un dernier challenge ? Passé par le centre de formation des Girondins de Bordeaux, Libourne-Saint-Seurin (2004-2006), l'OM (2006-2014) et l'OL (2015-2017), il n'a plus joué dans le championnat de France depuis l'été 2017 et son départ de Lyon pour Fernerbahçe.