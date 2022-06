Mercato: Jean-Guy Wallemme rebondit au Paris 13 Atlético, promu en National

Club du XIIIe arrondissement de la capitale, le Paris 13 Atlético (ex-Gobelins) a choisi Jean-Guy Wallemme comme nouvel entraîneur. C'est lui qui guidera l'équipe la saison prochaine, en National.

C’est un nom qui fleure bon le nord de la France et le football des années 1990-2000. Ancien joueur et entraîneur du RC Lens, entre autres, Jean-Guy Wallemme (54 ans) est le nouvel entraîneur du Paris 13 Atlético (ex-Gobelins). Un club encore méconnu du grand public, situé dans le XIIIe arrondissement de la capitale et qui vient de décrocher sa montée en National, la troisième division française.

"Il correspond à l'image du club"

Le président Frédéric Pereira était en quête d’un nouveau coach depuis le départ de Fabien Valeri pour Chambly (N2). "Nous avons fait le choix de Jean-Guy Wallemme pour son profil humble et travailleur qui correspond à l’image du club, a-t-il expliqué auprès du Parisien. Jean-Guy Wallemme est un entraîneur de très grande expérience, que l’on ne présente plus." Passé aussi par le Paris FC, Auxerre ou encore Chartres, Jean-Guy Wallemme était libre depuis son départ de Fréjus-Saint-Raphaël en avril.

"Je suis heureux de retrouver le niveau supérieur, a-t-il commenté. Je remercie le club pour sa confiance. C’est un projet excitant, mais qui passe par beaucoup de travail, ce club a une vraie identité, des vraies valeurs." Champion de France de N2, avec un budget d'environ un million d’euros cette saison, le Paris 13 Atlético tentera de poursuivre sa folle ascension en National aux côtés du Red Star et de Versailles.