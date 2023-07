Mercato: João Félix déclare sa flamme au Barça

Revenu à l'Atlético de Madrid après son prêt à Chelsea la saison passée, Joao Felix a clamé ce mardi son amour pour le Barça dans des déclarations faites au journaliste mercato Fabrizio Romano. Selon lui, le club catalan aimerait signer l'attaquant portugais, mais l'aspect financier pourrait bloquer.

Des révélations au timing évocateur. Attaquant de l'Atlético de Madrid, João Félix a révélé ce mardi qu'il rêvait de jouer... au Barça. Démarrant sa pré-saison avec les Colchoneros, l'international portugais (30 sélections - 5 buts) a dévoilé au journaliste Fabrizio Romano ses envies d'ailleurs.

"Barcelone a toujours été mon premier choix et j'adorerais rejoindre le Barça, a-t-il assuré. Cela a toujours été mon rêve depuis que je suis enfant. Si ça arrive, c'est un rêve qui deviendra réalité." C'est la première fois que Joao Felix parle aussi frontalement de son envie de rejoindre le géant catalan, quand bien même la presse catalane s'est souvent fait l'écho d'une envie du joueur de rejoindre le Barça.

Laporta l'apprécie

Après ces déclarations, la radio locale Cope assure de son côté que presque tous les voyants sont au vert pour son arrivée du côté du Camp Nou: Joan Laporta rêverait de le recruter, Jorge Mendes aimerait lui voir son client devenir blaugrana, Laporta et Mendes entretiennent une très bonne relation et donc Joao Felix fait le forcing pour venir. Seule ombre au tableau: la question financière, entre difficultés pour l'inscrire au sein de sa masse salariale et pour trouver les fonds afin de payer une indeminté.

En 2022, Joan Laporta avait déjà clamé son admiration pour le jeune de 23 ans: "J'aime beaucoup João Félix! Son représentant (Jorge Mendes) le sait et j'ai même dit à l'Atletico Madrid que c'était un excellent joueur." Par ailleurs, le dirigeant avait annoncé que les priorités du mercato barcelonais étaient: "un latéral et deux milieux de terrain". Et il n'a pas parlé d'un attaquant.

L'attaquant portugais, qui a rejoint l'Atlético de Madrid pour plus de 120 millions d'euros en juillet 2019, ne s'est jamais adapté à la discipline de Diego Simeone et, après un prêt de six mois à Chelsea, chercherait désormais un nouveau point de chute pour relancer sa carrière, avance Sport.

L'Atlético "halluciné" face à ces déclarations

Cependant, son départ ne sera pas facile. Il est de loin la recrue la plus chère de l'histoire de l'Atlético de Madrid et, s'il devait partir sous la forme d'un transfert, le montant serait de plusieurs dizaines de millions. Il a perdu de la valeur en raison de son manque de temps de jeu dans la capitale espagnole et de son expérience londonienne peu satisfaisante, mais il reste un jeune joueur à fort potentiel.

Sport assure que la formule d'un prêt serait la plus probable pour une sortie hypothétique. Selon Mundo Deportivo, l'Atlético de Madrid a "halluciné" en découvrant le communiqué du joueur, même si les dirigeants rojiblancos chercheraient à se débarrasser d'un joueur dont l'attitude et la situation contractuelle poseraient problème.