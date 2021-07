Mercato: le Barça préférerait Joao Félix pour l’échange avec Griezmann

Plutôt que Saul Niguez, le FC Barcelone préférerait récupérer Joao Félix à l'Atlético de Madrid dans le cadre de l'échange avec Antoine Griezmann, selon la presse espagnole.

Le départ d’Antoine Griezmann du FC Barcelone est au cœur de toutes les discussions en Catalogne. Si le Français semble vraiment proche d’un départ et d’un retour à son ancien club, l’Atlético de Madrid, les modalités du transfert sont encore floues. Alors que les premières rumeurs évoquaient un possible échange avec le milieu de terrain madrilène Saul Niguez, avec deux transferts distincts, la transaction pourrait plutôt impliquer l’attaquant Joao Félix, à en croire le quotidien espagnol Sport.

La valeur marchande de Griezmann serait au cœur du problème : le Mâconnais est évalué plus cher que Saul Niguez. La logique voudrait donc que l’Atlético paie entre 15 et 20 millions d’euros au Barça, en plus de l’échange, pour le récupérer, mais le club refuserait toute contrepartie financière. Une prise de position qui pousserait les Blaugranas à plutôt jeter leur dévolu sur Joao Félix, à la cote sensiblement plus élevée.

Déjà des rumeurs en 2020

L’attaquant portugais a en effet rejoint les Colchoneros, à l’été 2019, contre 127 millions d’euros, une somme à peu près équivalente au coût du transfert de Griezmann (120 millions d’euros). Des rumeurs d’échange entre les deux joueurs avaient déjà fuité l’année précédente, finalement sans aboutir. Par la force des choses, l’idée serait revenue sur la table.

D’après les informations RMC Sport, le champion du monde 2018 est bien en partance du FC Barcelone pour l’Atlético, où il a brillé pendant cinq ans et explosé au plus haut niveau, étant notamment nommé meilleur joueur de Liga en 2016. Selon Sport une nouvelle fois, il serait même prêt à baisser ses prétentions salariales pour retrouver son entraineur fétiche, Diego Simeone.