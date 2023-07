Atlético: João Félix mis de côté et ulcéré lors d'un entraînement, en pleine rumeur sur son intérêt pour le PSG

Ecarté en fin de séance d'entraînement, João Félix pourrait ne pas faire partie des plans de l'Atlético de Madrid pour la saison 2023-24. Outré, l'attaquant portugais, qui a été associé à un transfert au PSG la semaine passée, a eu une grosse discussion avec son directeur sportif.

João Félix n'est plus vraiment en odeur de sainteté à Madrid. De retour à l'Atlético après un prêt de six mois peu concluant à Chelsea, l'attaquant portugais de 23 ans ne sait pas encore de quoi son avenir est fait.

Plutôt décevant lors de ses trois saisons et demi passées sous le maillot des Colchoneros, à l'égard de l'énorme investissement consenti pour l'arracher à Benfica à l'été 2019 (127 millions d'euros), Félix pourrait bien être poussé vers la sortie par le club madrilène. D'autant qu'une scène aussi étonnante que révélatrice n'a pas manqué d'être largement relayée par la presse espagnole lundi.

Déjà privé de son numéro 7

En stage de préparation d'avant-saison à Los Angeles avec le groupe de l'Atlético, l'international lusitanien (31 sélections, 5 buts) a eu la désagréable surprise d'être relégué au second plan à l'issue de l'entraînement collectif mené par Diego Simeone. Selon Relevo et Marca, le joueur aurait ainsi été écarté d'une confrontation tactique en fin de séance.

Tandis qu'une équipe de titulaires et de remplaçants officiaient, il aurait été invité à conclure son entraînement avec les jeunes de l'académie ainsi qu'avec Renan Lodi, lui aussi en instance de départ. Un affront qui aurait provoqué sa colère et une discussion animée avec le directeur sportif du club madrilène, Andrea Berta.

Cette séquence captée par des caméras indiscrètes et largement partagée renforce un peu plus l'idée d'un départ à venir de l'ancien joyau lusitanien, incapable de retrouver l'éclat de ses débuts. Son numéro 7 vient d'être attribué à Antoine Griezmann, et As avait indiqué vendredi que le joueur avait fait du Paris Saint-Germain sa priorité pour se relancer.