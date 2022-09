Mercato: Jordi Alba a tranché, il refuse l'Inter Milan et reste au Barça

Un temps annoncé partant en prêt à l'Inter Milan, Jordi Alba devrait finalement rester au FC Barcelone, malgré un temps de jeu incertain. Le Barça et le club italien étaient pourtant tombés d'accord pour un prêt.

Se queda. Alors que le FC Barcelone et l'Inter Milan auraient trouvé un accord de principe pour le prêt de Jordi Alba, ce dernier, décisionnaire final, aurait décliné l'offre. Il souhaite rester au FC Barcelone, indique le quotidien catalan Sport. Il est même persuadé que malgré son temps de jeu réduit en ce début de saison, il finira par s'imposer.

Plus de passe-droit avec Xavi

La révolution de Xavi est totale et il ne compte pas faire d'exceptions. Gerard Piqué et Jordi Alba en savent quelque chose. "J'ai parlé avec Piqué avant les vacances, je lui ai dit qu'il y aurait beaucoup de concurrence et que ce ne serait pas facile pour lui", avait même déclaré Xavi en conférence de presseavant le match contre Valladolid.

Le défenseur n'a pas joué le moindre match officiel cette saison et Jordi Alba est mis en concurence avec le jeune Alejandro Balde, en attendant l'arrivée probable de Marcos Alonso. Avec tous ces facteurs, le temps de jeu du joueur de 33 ans risque d'être considérablement réduit. Malgré l'optique de gagner du temps de jeu en vue de la Coupe du monde en novembre prochain, le coeur de Jordi Alba dit non à un départ de son club de coeur, dans lequel il joue depuis dix ans.