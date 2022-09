Mercato: Kehrer explique pourquoi il a accepté de quitter le PSG pour rejoindre West Ham

Transféré cet été du Paris Saint-Germain à West Ham, Thilo Kehrer révèle être parti pour obtenir du temps de jeu et renforcer ses chances de disputer la Coupe du monde 2022 avec l'Allemagne.

"Il était temps de franchir une nouvelle étape". Recruté lors de ce mercato estival par West Ham United, qui lui a fait signer un contrat de quatre saisons plus deux en option, Thilo Kehrer a quitté le Paris Saint-Germain après quatre années en France. "J'y ai eu une période extrêmement fructueuse, j'ai gagné de nombreux titres. Cet été, il était temps de franchir une nouvelle étape et de relever un nouveau défi", a déclaré le défenseur international allemand (20 sélections), mercredi à l'occasion d'une conférence de presse avec la Mannschaft le jour de ses 26 ans.

Il a discuté avec Flick

"Pour la Coupe du monde, il était important de beaucoup jouer", a surtout précisé Thilo Kehrer, qui a consulté le sélectionneur allemand Hansi Flick sur son choix de carrière. "Nous avons bien sûr parlé de ce qui est important dans cette saison, qui est particulière avec la Coupe du monde en plein milieu, a-t-il admis dans des propos rapportés par la presse allemande. Il m'a dit ce qu'il souhaitait que les joueurs fassent en général. Après cet entretien, j'ai fait une introspection et j'ai décidé de rejoindre West Ham".

"West Ham est un projet très intéressant. C'est ce qui me convenait le mieux", a ajouté l'ancien Parisien, titulaire avec Kurt Zouma et Emerson dans la défense centrale des Hammers et sous les ordres de David Moyes.

Thilo Kehrer avait signé au PSG en 2018, dans le cadre d'un transfert à 37 millions d'euros en provenance de Schalke 04. L'indemnité de son départ à West Ham est estimée à 16 millions d'euros, bonus inclus. Devenu indésirable à Paris après l'arrivée de Christophe Galtier et de Luis Campos, l'Allemand avait disputé 34 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2021-2022.