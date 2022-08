Mercato: c'est officiel, Kehrer signe à West Ham, un "indésirable" de moins au PSG

West Ham et le Paris Saint-Germain ont officialisé mercredi le transfert de Thilo Kehrer (25 ans) en Angleterre. Le défenseur allemand était considéré comme indésirable à Paris.

Le Paris Saint-Germain est passé à la vitesse supérieure. L’opération dégraissage est entrée cette semaine dans une nouvelle phase. Plusieurs joueurs placés sur la liste des transferts et intégrés au fameux loft vont quitter le club, et cela a commencé ce mardi matin avec l’annonce du transfert définitif de Thilo Kehrer (25 ans).

Le PSG a trouvé un accord avec West Ham hier, mardi, et a autorisé son joueur, triple champion de France avec le PSG (2019, 2020, 2022), à prendre la direction de Londres dans la foulée afin qu’il puisse y passer la visite médicale, préalable indispensable à la signature de son contrat.

L’international allemand, arrivé en 2018 à Paris, a passé les examens médicaux avec succès ce mercredl. Il s’est engagé pour quatre ans (+2 en option) avec le club anglais, contre une indemnité estimée à une dizaine de millions d’euros.

Se donner une chance de participer à la Coupe du monde

Plusieurs facteurs ont poussé Thilo Kehrer vers la sortie à Paris. Tout d’abord, le retour au premier plan de Sergio Ramos, dont la première saison avait été polluée par les blessures, dans un secteur de jeu où lui n'est jamais parvenu à s'imposer à Paris.

Or, Sergio Ramos est titulaire à droite du trio qu’il forme avec Marquinhos et Kimpembe dans la défense à trois voulue par Christophe Galtier, et ce depuis le début de la saison. Le Paris Saint-Germain a en plus recruté Nordi Mukiele, qui a la faculté de couvrir deux postes, plus efficacement encore que Thilo Kehrer: celui de Ramos en tant qu’axial droit, et celui de piston, dévolu pour l’instant au Marocain Achraf Hakimi dans le couloir droit.

Dans ces conditions, l’horizon de Thilo Kehrer était bouché, et il n’a eu d’autres choix que de trouver du temps de jeu ailleurs pour se donner une chance de figurer dans le groupe allemand pour la prochaine Coupe du monde.

Christophe Galtier avait très tôt fixé un cap lors de son arrivée, indiquant qu’il souhaitait réduire son groupe à une poignée d’éléments pour pouvoir travailler plus efficacement la semaine. S’il avait pris part à la tournée au Japon à l’occasion de la préparation estivale, Thilo Kehrer avait ensuite intégré le groupe des "indésirables", lesquels s'entraînaient en marge du groupe principal concerné par les matches de Ligue 1 le week-end.

Après Thilo Kehrer, Eric Junior Dina Ebimbe pourrait être le prochain à partir. Soucieux de lancer sa carrière, le milieu de terrain parisien devrait prendre la direction de Francfort. Le PSG espère se séparer d'autres joueurs assez rapidement, notamment Idrissa Gueye et Leandro Paredes.