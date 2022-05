Mercato: Koulibaly souhaiterait rejoindre le Barça, qui s’active pour le recruter

Selon Sport, le FC Barcelone aurait ciblé Kalidou Koulibaly pour renforcer sa défense centrale cet été. Le défenseur du Napoli, sous contrat jusqu’en 2023, ferait du club catalan sa priorité. Mais le Barça doit dégraisser avant d’accélérer sur ce dossier.

Ce serait l’un des jolis coups du mercato estival. Selon Sport, le Barça aurait décidé de se positionner pour recruter Kalidou Koulibaly. Le défenseur de Naples serait d’accord pour venir et aurait même fait du club catalan sa priorité. A 30 ans, l’international sénégalais (57 sélections) souhaiterait changer d’air après huit ans passés dans le sud de l’Italie. Son contrat se terminera en juin 2023. Dans un an. Une situation qui pourrait pousser le Napoli à accepter de le transférer cet été, afin de ne pas prendre le risque de le laisser partir libre.

Le Barça espère en profiter pour faire baisser le prix de l’ancien roc du Racing Club de Genk, recruté par Naples en 2014 (8 millions d’euros), dont la valeur est estimée à 45 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Les années précédentes, Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, a repoussé toutes les offres qu’il a reçues pour le taulier de son arrière-garde. Les discussions s’annoncent animées entre les différentes parties.

Pjanic inclus dans le deal?

A l’heure de repenser sa défense, Xavi souhaiterait faire venir un gaucher pour épauler Ronald Araujo et Gerard Piqué, Eric Garcia. En attendant les arrivées programmées d’Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta, tous droitiers. C'est le cas de Koulibaly. Un joueur pourrait être inclus dans son éventuel transfert. Naples apprécierait notamment le profil de Miralem Pjanic, prêté cette saison à Besiktas.

Mais avant d’accélérer sur ce dossier, le FC Barcelone doit d’abord dégraisser son effectif. Pour alléger sa masse salariale et libérer des numéros de maillot. Dans cette optique, le club culé chercherait à se séparer d’Oscar Mingueza, Clément Lenglet et Samuel Umtiti. Mais les Français disposent de salaires conséquents et il ne sera pas forcément facile de leur trouver une porte de sortie.