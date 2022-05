Le PSG en litige avec le Barça pour Ruiz-Atil

Le PSG réclame au FC Barcelone le versement des indemnités de formation concernant son jeune milieu de terrain Kays Ruiz-Atil, selon L'Équipe. Le club parisien a rendez-vous devant le TAS le 1er juin prochain.

Un nouveau conflit entre le PSG et le Barça. Kays Ruiz-Atil, ancien espoir du club parisien, avait retrouvé la Catalogne en juillet dernier six ans après son départ pour le PSG et un refus de prolonger dans la capitale. Mais ce transfert, qui s’est avéré être un échec pour le jeune milieu de terrain, est aussi l’objet d’un contentieux entre les deux clubs.

Paris réclame en effet à Barcelone le versement des indemnités de formation, comme le rapporte L’Équipe. Les Parisiens seront convoqués devant le TAS le 1er juin prochain dans le cadre de ce litige. Une information confirmée par le site de l’instance basée en Suisse.

Trois titularisations et une mise à l'écart

En une saison au Barça, le joueur n’aura connu que la réserve, qui évolue en D3, pour un total de 11 petits matchs et seulement trois titularisations (une passe décisive). La semaine dernière, le club blaugrana a annoncé son départ après la résiliation de son contrat à deux ans de son terme. Il avait été écarté de la réserve en mars dernier pour des motifs extra-sportifs.