Mercato: Kroos n’envisage pas "la bêtise" de signer ailleurs qu’au Real

Interrogé par Prime Video à l'issue du quart de finale retour entre Chelsea et le Real Madrid (0-2) ce mardi, Toni Kroos a évoqué sa prolongation avec le club madrilène, affirmant qu'il était sur la bonne voie et qu'il n'envisageait pas de signer ailleurs.

Au micro de Prime Video ce mardi, Toni Kroos a pratiquement confirmé ce que beaucoup attendaient. Le milieu de terrain du Real Madrid a avoué à demi-mot qu'il comptait prolonger avec le club pour une saison supplémentaire, alors que son actuel contrat se termine à l'issue de cet exercice. L'Allemand a assuré après la victoire 2-0 contre Chelsea à Stamford Bridge qu'il ne s'est jamais imaginé ailleurs.

"Je n'allais pas faire de bêtises"

"Tout est en bonne voie, mais je respecte aussi ce que veut le club: comment et quand ils communiquent. J'entretiens de bonnes relations avec le club depuis plusieurs années.... Et cette question a déjà été discutée pendant un certain temps", a commencé l'Allemand. Il a expliqué que la confiance était à son maximum entre le club et le joueur dans les négociations pour un nouveau contrat. Toni Kroos a assuré que même s'il pouvait signer pour un nouveau club dès le début de l'année 2023, il n'en avait pas l'intention.

"Il y avait une confiance absolue des deux côtés. Le club savait depuis le début que je n'allais pas faire de bêtises. Théoriquement, je peux signer pour une autre équipe à partir du 1er janvier, mais nous n'avons même pas jamais évoqué cette absurdité. Il y a beaucoup de confiance. Il est fort probable qu'il en soit ainsi pendant un certain temps", a-t-il déclaré.

D'autres prolongations trainent

Le milieu de terrain du Real Madrid clot ainsi les rumeurs sur son avenir, lui qui avait laissé entendre dans des déclarations après avoir remporté la Coupe du monde des clubs qu'il avait même envisagé une possible retraite. "Je réfléchis à la possibilité de continuer ou non la saison prochaine. Je suis toujours en contact avec le club, avec mon expérience, c'est mieux d'en parler au sein du club et si c'est officiel, vous le saurez. Il y a différentes choses. Je pense qu'il ne faudra pas attendre des mois pour prendre une décision. Nous sommes très calmes", assurait-il en février dernier.

Le cas de Kroos est le deuxième des dossiers madrilènes en cours à être tranché avec celui de Karim Benzema, dont le contrat expire également mais qui a obtenu une prolongation automatique pour une année supplémentaire en remportant le Ballon d'Or. Les situations de Luka Modric, Nacho Fernández, Marco Asensio et Dani Ceballos n'ont pas encore été résolues. Mariano Díaz est également en fin de contrat, mais ne sera pas prolongé.