Real: Ancelotti confiant pour les prolongations de Benzema, Modric et Kroos

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, estime que Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos, tous en fin de contrat cet été, ont de grandes chances de rester des joueurs de la Casa Blanca la saison prochaine.

Le printemps sera sans doute placé sous le signe des négociations pour les dirigeants madrilènes. Karim Benzema (35 ans), Luka Modric (37 ans) et Toni Kroos (33 ans) évoluent respectivement au Real Madrid depuis 14, 11 et 9 saisons, et voient tous trois leur contrat à arriver à échéance cet été. Mais pour Carlo Ancelotti, leur entraîneur, leur aventure continuera de s'écrire avec le champion d'Espagne et d'Europe en titre. "Je pense qu'ils resteront", a concédé ce vendredi 'Carletto' en conférence de presse, à la veille de la réception de Villarreal en championnat.

Mais le quadruple vainqueur de la Ligue des champions est bien conscient que ces trois joueurs, si bons soient-ils, en témoigne leur performance du milieu de semaine à Barcelone en Coupe du Roi (4-0), devront bientôt passer le flambeau. "Nous devons aussi penser au jour où ils arrêteront. [...] Nous avons de très bons jeunes joueurs, comme (Eduardo) Camavinga, (Aurélien) Tchouameni, (Federico) Valverde et (Dani) Ceballos, qui symboliseront la nouvelle génération", a-t-il commenté.

Ancelotti, lui, n'est pas sûr de rester

Seulement deux ans après son retour sur le banc madrilène (après 2013-2015), en tant que successeur de Zinédine Zidane, Carlo Ancelotti pourrait plier bagages en fin de saison, à un an du terme de son contrat. À la recherche d'un nouveau sélectionneur, le Brésil lui a fait part de son intérêt, et l'Italien serait enclin à donner suite à la porposition selon les médias espagnols et brésiliens.

La saison dernière, Ancelotti avait couronné la première saison de son deuxième mandat d'un brillant doublé Liga-Ligue des champions. Si le titre est très compromis voire déjà plié cette année (11 points d'avance pour le FC Barcelone à 11 journées de la fin du championnat), le Real est toujours en course pour remporter une 15e Ligue des champions. Il affrontera Chelsea (le 12 avril à Madrid, le 18 à Londres) à l'occasion des quarts de finale.