Ligue des champions: le Real surclasse encore Chelsea et file (presque) sans trembler en demies

Le Real Madrid a battu Chelsea à Stamford Bridge (0-2) ce mardi lors du quart de finale retour de Ligue des champions. Si Karim Benzema a signé un nouveau record, le Français n'a pas marqué et s'est fait voler la vedette par Rodrygo, auteur d'un doublé lors de ce choc européen.

Sans (trop) douter, le Real Madrid a validé sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Déjà vainqueurs à l'aller, les Merengue de Carlo Ancelotti se sont encore imposés ce mardi contre Chelsea à Stamford Bridge (0-2, 0-4 en cumulé). Double buteur, Rodrygo a évité aux Madrilènes de subir une folle remontée des Blues.

>> Chelsea-Real (0-2)

Chelsea trop peu dangereux face à un bon Courtois

Pourtant, Chelsea y a brièvement cru en attaquant ce match par le bon bout en jouant l'offensive. Seul à l’entrée de la surface après un ballon mal dégagé par la défense madrilène, N’Golo Kanté n’a pas cadré sa demi-volée du gauche (0-0, 11e).

Dans ce premier acte assez terne, le Real Madrid a globalement laissé le ballon aux joueurs de Chelsea qui n’ont pas réussi à se montrer vraiment dangereux. Kai Havertz a eu beau se démener, l’Allemand a semblé trop seul dans l’attaque londonienne pour inquiéter Thibaut Courtois.

Derrière, Rodrygo a tiré la première banderille. Servi dans la surface des Blues, le Brésilien a tenté sa chance mais sa mine a heurté le poteau de Kepa Arrizabalaga avant de sortir (0-0, 20e).

Après cette première (et dernière) alerte, le reste du début de match n’a pas donné lieu à un immense spectacle. Sur un bon centre de Reece James qui est arrivé jusqu’au second poteau, Marc Cucurella a pris trop de temps pour tirer et a finalement buté sur un excellent Thibaut Courtois (0-0, 45e+1).

Un Benzema record mais muet, Rodrygo punit Chelsea

Devenu le joueur de champs le plus capé de l’histoire du Real Madrid en Ligue des champions avec 131 apparitions, portant son total personnel à 150 rencontres, Karim Benzema n’a pas vraiment eu de ballons pour célébrer dignement son record.

Si le Français pouvait enchaîner un neuvième match en marquant lors des duels à élimination directe en Ligue des champions depuis 2022, il n’y est pas parvenu.

La faute, peut-être, à ce petit coup sur le pied involontairement mis par Thiago Silva en début de quart de finale retour. La faute, surtout, au faible nombre de situations à exploiter.

Et sur l’un des rares ballons à jouer, sur un contre fulgurant de Rodrygo sur l’aile droite, le Français a raté le ballon sur le centre à ras terre du Brésilien. Heureusement pour KB9, Vinicius Jr a bien suivi et a servi… Rodrygo en retrait pour le but de la qualification (0-1, 58e). Le Brésilien de 22 ans s'est même permis de célébrer comme Cristiano Ronaldo.

Le Real attend Manchester City (ou le Bayern)

Après cette ouverture du score du feu follet brésilien, le Real a repris le jeu à son compte et a étouffé les Blues. En face, les joueurs de Frank Lampard n'ont pas réussi à sonner la révolte. Sur un caviar de Federico Valverde, Rodrygo a doublé la mise dans le but vide (0-2, 80e).

Sans briller mais en étant ô combien efficace, le Real Madrid l'a emporté et a sécurisé sa place dans le dernier carré. Les protégés de Carlo Ancelotti vont donc attendre de savoir qui ils défieront en demi-finale (les 9-10 et 16-17 mai).

Ce sera le Bayern Munich ou Manchester City (ce mercredi dès 21h sur RMC Sport 1). Pour l'instant avantage aux Anglais, victorieux (3-0) à l'aller... pour une revanche des folles demi-finales de l'an passé.