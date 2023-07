Mercato: Kylian Mbappé refuse l'Arabie saoudite

Courtisé par le club d'Al-Hilal, qui espérait le convaincre cette semaine à Paris, Kylian Mbappé ne rejoindra pas l'Arabie saoudite. Le PSG continue de penser qu'il a déjà un accord avec le Real Madrid pour l'été 2024.

Il a dit non. Selon les informations de L’Equipe, confirmées ce mercredi par RMC Sport, Kylian Mbappé a refusé l’Arabie saoudite. Le capitaine de l'équipe de France (24 ans) a écarté toute discussion avec les représentants d’Al-Hilal, présents cette semaine à Paris pour boucler d’autres dossiers.

>> Toute l'actu du mercato en direct

Paris avait accepté l'offre d'Al-Hilal

Le PSG avait autorisé le club saoudien à entrer en discussion avec son numéro 7 après avoir accepté une offre de transfert à hauteur de 300 millions d’euros, bonus inclus. Selon nos informations, Al-Hilal proposait à Mbappé un salaire de 200 millions d’euros par an pour un contrat de deux ans.

Mais la position de l'attaquant a toujours été claire : il souhaite quitter le PSG libre dans un an. Du côté du club, on continue de penser qu'il a déjà un accord avec le Real Madrid pour une signature en 2024. Et que son refus de l'Arabie saoudite est une preuve de plus.

Quel est l'intérêt sportif de Kylian Mbappé aujourd'hui ? – 24/07 9:12

En conflit avec sa direction à propos de son avenir, Mbappé n'a pas été retenu par le PSG pour la tournée de pré-saison au Japon. La décision a été prise par le club dans la lignée des derniers mois. Le joueur a été averti dans la foulée du premier match amical remporté face au Havre (2-0) le 21 juillet. Il s'entraîne depuis avec les jeunes et des joueurs en instance de départ au centre d'entraînement de Poissy.