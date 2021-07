Mercato: l'agent d'Onana confirme des "pourparlers" avec l'OL

Alors qu'un accord avec le joueur est évoqué par l'Equipe pour le transfert d'André Onana vers l'OL, l'agent du gardien de l'Ajax a confirmé au média néerlandais Voetbalprimeur que les deux clubs "sont en pourparlers".

L'OL est bel et bien lancé dans la recherche de son futur portier. Evoquée depuis plusieurs jours, la piste menant au gardien camerounais André Onana s'est étoffée ces dernières heures et semble de plus en plus proche de sa conclusion. Ce samedi, l'Equipe évoquait un accord personnel trouvé entre Lyon et le gardien de 25 ans. Une information qu'a en partie confirmée l'agent du joueur auprès du média néerlandais Voetbalprimeur.

Onana de retour aux côtés de Bosz à Lyon?

"Oui, ils sont bien intéressés, les clubs sont en pouparlers" a sobrement commenté Albert Botines. Le portier, suspendu pour dopage jusqu'au 4 novembre - mais qui pourra reprendre l'entraînement deux mois avant la fin de sa suspension - pourrait retrouver son ancien coach à l'Ajax, Peter Bosz, chez les Gones, avec qui il avait atteint la finale de la Ligue Europa en 2016-2017.

Sous contrat jusqu'en 2022, le club d'Amsterdam ne serait pas contre un départ. Reste à savoir à combien est-il prêt à le céder. Un montant compris entre six et neuf millions d'euros avait, un temps, été évoqué.