Mercato: Bosz aurait demandé le recrutement d'Onana à l'OL

Selon des informations de l'Equipe ce samedi, Peter Bosz aurait demandé à ses dirigeants le recrutement d'André Onana, son ancien gardien à l'Ajax. Le nouveau technicien de l'OL aimerait faire de l'international camerounais son numéro 1 bis.

Formé par l'Ajax Amsterdam, André Onana a pour l'heure passé toute sa carrière avec le club néerlandais, lancé dans le grand bain professionnel lors de la saison 2016-2017 par Peter Bosz. Le nouvel entraîneur de l'OL n'a pas oublié le gardien camerounais qui se trouve, à 25 ans, à un tournant de sa carrière.

Un rôle de numéro 1 bis

Selon des informations de l'Equipe ce samedi, Peter Bosz a demandé à ses dirigeants le recrutement d'André Onana, actuellement dans sa dernière année de contrat avec l'Ajax. Il correspondrait au profil recherché par Bosz, en quête d'un gardien avec un très bon jeu au pied et qui a promis un jeu offensif et spectaculaire à l'OL.

En théorie, au vu des dernières bonnes saisons d'André Onana, qui a contribué au bon parcours de l'Ajax lors de Ligue des champions 2019, le dossier serait compliqué pour Lyon. Mais le joueur est actuellement suspendu par l'UEFA pour une durée de neuf mois, pour avoir enfreint le règlement anti-dopage en prenant un médicament qu'il ne savait pas interdit: il ne pourra pas jouer jusque début novembre prochain. Il souhaite aussi disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu au Cameroun en début d'année prochaine.

L'idée en recrutant André Onana serait d'avoir pour l'instant un numéro 1 bis, sans pour autant mettre Anthony Lopes sur le banc. La répartition envisagée serait de laisser le Portugais en championnat et de donner du temps de jeu pour la Ligue Europa et la Coupe de France à André Onana. Un contrat longue durée aurait été proposé à Onana, qu'il n'a pas encore accepté. Le joueur de l'Ajax serait en tout cas séduit par l'idée de rejoindre l'OL, même s'il a d'autres prétendants, dont d'autres clubs français huppés. L'Inter Milan et Arsenal sont aussi des candidats déclarés.